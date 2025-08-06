УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8628 відвідувачів онлайн
Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
696 3

Дрони знову атакували Ростовську область: спалахнула пожежа на залізничній станції "Тацинська". ВIДЕО

У ніч на середу, 6 серпня 2025 року дрони атакували Ростовську область РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Як зазначається, під ударом знову перебувала залізнична станція "Тацинська". Там спалахнула пожежа.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь запевнив, що російські сили ППО відбили атаки в Кам'янсько-Шахтинському, Кам'янському, Родіоново-Несветайському і Тацинському районах.

За його словами, на хуторі Золотарівка Родіоново-Несветайського району через пошкодження лінії електропередачі без електроенергії залишилися майже 200 жителів 87 будинків. Постраждалих немає.

Також дивіться: Російська блогерка зняла відео на тлі нафтобази, яка палала після атаки дронів: її оштрафували. ВIДЕО

"У станиці Тацинській через загоряння трави біля житлового будинку були евакуйовані три сім'ї, які в ньому проживали. Вогонь оперативно загасили. За доповіддю оперативних служб, там також обійшлося без постраждалих", - додав Слюсарь.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 5 серпня безпілотники атакували станцію "Тацинську" в Ростовській області. Після удару виникла пожежа. 

Автор: 

безпілотник (4663) залізниця (1551) Удари по РФ (456)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Будка стрілочника згоріла? Потужно.
показати весь коментар
06.08.2025 06:37 Відповісти
хай до Тацинської ППО підтягують.
Двері зачиняються. Наступна станція Жирнов.
показати весь коментар
06.08.2025 07:00 Відповісти
Шкода,а може,там стояв ешелон з мальчіками або КАБами)))
показати весь коментар
06.08.2025 07:03 Відповісти
 
 