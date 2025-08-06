Дрони знову атакували Ростовську область: спалахнула пожежа на залізничній станції "Тацинська". ВIДЕО

У ніч на середу, 6 серпня 2025 року дрони атакували Ростовську область РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Як зазначається, під ударом знову перебувала залізнична станція "Тацинська". Там спалахнула пожежа.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь запевнив, що російські сили ППО відбили атаки в Кам'янсько-Шахтинському, Кам'янському, Родіоново-Несветайському і Тацинському районах.

За його словами, на хуторі Золотарівка Родіоново-Несветайського району через пошкодження лінії електропередачі без електроенергії залишилися майже 200 жителів 87 будинків. Постраждалих немає.

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"У станиці Тацинській через загоряння трави біля житлового будинку були евакуйовані три сім'ї, які в ньому проживали. Вогонь оперативно загасили. За доповіддю оперативних служб, там також обійшлося без постраждалих", - додав Слюсарь.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 5 серпня безпілотники атакували станцію "Тацинську" в Ростовській області. Після удару виникла пожежа.