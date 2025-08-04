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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
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Російська блогерка зняла відео на тлі нафтобази, яка палала після атаки дронів: її оштрафували. ВIДЕО

У Росії оштрафували на 30 тисяч рублів блогерку Карину Ощуркову, яка зняла відео на тлі нафтобази в Адлері, яку атакували Сили оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радио Свобода".

У суді зазначили, що відео, яке вона зняла та опублікувала в соцмережах, порушує заборону на зйомку наслідків атак БПЛА.

Удар по Адлеру У Росії оштрафували блогерку за відео

Блогерка перепросила та пояснила свій вчинок "станом алкогольного сп’яніння".

Раніше повідомлялось про удар Сил оборони по нафтобазі "Роснєфті" в російському Адлері.

Читайте: Уражено паливно-заправний комплекс аеропорту "Сочі", виникла пожежа, - Генштаб

Автор: 

НПЗ (607) росія (67030) суд (11799) Удари по РФ (451)


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Топ коментарі
+9
Ну нормальне відео від орків. Бажаю побільше таких викладати
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04.08.2025 17:31 Відповісти
+9
Відео - на Оскар. Хороша кацапка. Нехай ще пиячить біля інших об"єктів.
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04.08.2025 17:35 Відповісти
+7
В неї пом"ягшуюча обставина - стан алкогольного сп"яниння.
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04.08.2025 17:33 Відповісти
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а могли бы и посадить лет на 15
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04.08.2025 17:31 Відповісти
В неї пом"ягшуюча обставина - стан алкогольного сп"яниння.
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04.08.2025 17:33 Відповісти
Так це їх перманентний стан, він не може бути пом'якшуючим
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04.08.2025 17:36 Відповісти
Угу.Він у них вроджений.Па умалчанію.
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04.08.2025 17:39 Відповісти
Ну нормальне відео від орків. Бажаю побільше таких викладати
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04.08.2025 17:31 Відповісти
Відео - на Оскар. Хороша кацапка. Нехай ще пиячить біля інших об"єктів.
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04.08.2025 17:35 Відповісти
звідки у орчихи стільки зубів?
чи, ще молода?
але, вже забухана.
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04.08.2025 17:36 Відповісти
Та може ще незамужня і чоловіка ще нічим не образила.
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04.08.2025 17:43 Відповісти
Алкоголічний стан. Норма.
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04.08.2025 17:50 Відповісти
Вийшов вдалий косплей знаменитості.
Штраф - мізер у порівнянні з монетизацією вірусного відео.
І "ориентировочка" на пам'ять.



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04.08.2025 17:55 Відповісти
Картина оливою "Прікуріла. Спасіба ВСУ".
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04.08.2025 18:01 Відповісти
На задньому плані - оголений лаптєногій мальчік. Після вилучення відео, ймовірно, одразу відпралений на ЛБЗ під Покровськ, де був знову роздягнутий українським дроном до кісток.
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04.08.2025 17:59 Відповісти
 
 