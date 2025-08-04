Російська блогерка зняла відео на тлі нафтобази, яка палала після атаки дронів: її оштрафували. ВIДЕО

У Росії оштрафували на 30 тисяч рублів блогерку Карину Ощуркову, яка зняла відео на тлі нафтобази в Адлері, яку атакували Сили оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радио Свобода".

У суді зазначили, що відео, яке вона зняла та опублікувала в соцмережах, порушує заборону на зйомку наслідків атак БПЛА.

Блогерка перепросила та пояснила свій вчинок "станом алкогольного сп’яніння".

Раніше повідомлялось про удар Сил оборони по нафтобазі "Роснєфті" в російському Адлері.

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