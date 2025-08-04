Російська блогерка зняла відео на тлі нафтобази, яка палала після атаки дронів: її оштрафували. ВIДЕО
У Росії оштрафували на 30 тисяч рублів блогерку Карину Ощуркову, яка зняла відео на тлі нафтобази в Адлері, яку атакували Сили оборони України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радио Свобода".
У суді зазначили, що відео, яке вона зняла та опублікувала в соцмережах, порушує заборону на зйомку наслідків атак БПЛА.
Блогерка перепросила та пояснила свій вчинок "станом алкогольного сп’яніння".
Раніше повідомлялось про удар Сил оборони по нафтобазі "Роснєфті" в російському Адлері.
Топ коментарі
+9 Денис Коновалов #551584
показати весь коментар04.08.2025 17:31 Відповісти Посилання
+9 Ihor Ihor #577453
показати весь коментар04.08.2025 17:35 Відповісти Посилання
+7 kharkov1000
показати весь коментар04.08.2025 17:33 Відповісти Посилання
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чи, ще молода?
але, вже забухана.
Штраф - мізер у порівнянні з монетизацією вірусного відео.
І "ориентировочка" на пам'ять.