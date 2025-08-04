Российская блогерша сняла видео на фоне нефтебазы, которая горела после атаки дронов: ее оштрафовали. ВИДЕО

В России оштрафовали на 30 тысяч рублей блогера Карину Ощуркову, снявшую видео на фоне нефтебазы в Адлере, которую атаковали Силы обороны Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

В суде отметили, что видео, которое она сняла и опубликовала в соцсетях, нарушает запрет на съемку последствий атак БПЛА.

Блогерша извинилась и объяснила свой поступок "состоянием алкогольного опьянения".

Ранее сообщалось об ударе Сил обороны по нефтебазе "Роснефти" в российском Адлере.

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