Российская блогерша сняла видео на фоне нефтебазы, которая горела после атаки дронов: ее оштрафовали. ВИДЕО
В России оштрафовали на 30 тысяч рублей блогера Карину Ощуркову, снявшую видео на фоне нефтебазы в Адлере, которую атаковали Силы обороны Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
В суде отметили, что видео, которое она сняла и опубликовала в соцсетях, нарушает запрет на съемку последствий атак БПЛА.
Блогерша извинилась и объяснила свой поступок "состоянием алкогольного опьянения".
Ранее сообщалось об ударе Сил обороны по нефтебазе "Роснефти" в российском Адлере.
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+7 Денис Коновалов #551584
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+6 Ihor Ihor #577453
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чи, ще молода?
але, вже забухана.
Штраф - мізер у порівнянні з монетизацією вірусного відео.
І "ориентировочка" на пам'ять.