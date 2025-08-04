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Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
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Российская блогерша сняла видео на фоне нефтебазы, которая горела после атаки дронов: ее оштрафовали. ВИДЕО

В России оштрафовали на 30 тысяч рублей блогера Карину Ощуркову, снявшую видео на фоне нефтебазы в Адлере, которую атаковали Силы обороны Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

В суде отметили, что видео, которое она сняла и опубликовала в соцсетях, нарушает запрет на съемку последствий атак БПЛА.

Удар по Адлеру В России оштрафовали блогера за видео

Блогерша извинилась и объяснила свой поступок "состоянием алкогольного опьянения".

Ранее сообщалось об ударе Сил обороны по нефтебазе "Роснефти" в российском Адлере.

Читайте: Поражен топливно-заправочный комплекс аэропорта "Сочи", возник пожар, - Генштаб

Автор: 

НПЗ (249) россия (96788) суд (25187) Удары по РФ (449)


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Топ комментарии
+7
Ну нормальне відео від орків. Бажаю побільше таких викладати
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04.08.2025 17:31 Ответить
+6
Відео - на Оскар. Хороша кацапка. Нехай ще пиячить біля інших об"єктів.
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04.08.2025 17:35 Ответить
+5
В неї пом"ягшуюча обставина - стан алкогольного сп"яниння.
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04.08.2025 17:33 Ответить
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а могли бы и посадить лет на 15
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04.08.2025 17:31 Ответить
В неї пом"ягшуюча обставина - стан алкогольного сп"яниння.
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04.08.2025 17:33 Ответить
Так це їх перманентний стан, він не може бути пом'якшуючим
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04.08.2025 17:36 Ответить
Угу.Він у них вроджений.Па умалчанію.
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04.08.2025 17:39 Ответить
Ну нормальне відео від орків. Бажаю побільше таких викладати
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04.08.2025 17:31 Ответить
Відео - на Оскар. Хороша кацапка. Нехай ще пиячить біля інших об"єктів.
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04.08.2025 17:35 Ответить
звідки у орчихи стільки зубів?
чи, ще молода?
але, вже забухана.
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04.08.2025 17:36 Ответить
Та може ще незамужня і чоловіка ще нічим не образила.
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04.08.2025 17:43 Ответить
Алкоголічний стан. Норма.
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04.08.2025 17:50 Ответить
Вийшов вдалий косплей знаменитості.
Штраф - мізер у порівнянні з монетизацією вірусного відео.
І "ориентировочка" на пам'ять.



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04.08.2025 17:55 Ответить
Картина оливою "Прікуріла. Спасіба ВСУ".
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04.08.2025 18:01 Ответить
На задньому плані - оголений лаптєногій мальчік. Після вилучення відео, ймовірно, одразу відпралений на ЛБЗ під Покровськ, де був знову роздягнутий українським дроном до кісток.
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04.08.2025 17:59 Ответить
 
 