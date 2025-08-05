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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Дрони масовано атакували Ростовську область: уражено залізничну станцію "Тацинська". ВIДЕО

У ніч на 5 серпня безпілотники атакували станцію "Тацинську" в Ростовській області. Після удару виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Що саме загорілося і чи є постраждалі – поки невідомо. Влада атаку не коментувала.  Про атаку безпілотників на станцію повідомили місцеві жителі.

Зазначається, що вибухи також лунали над містами Міллерово та Біла Калитва.

Згодом в.о. губернатора Юрій Слюсар заявив про масовану повітряну атаку на Ростовську область. Він зазначив, що ППО працювала у Білій Калитві, Тацинському, Чортковському та Міллерівському районах.

Автор: 

залізниця (1550) Удари по РФ (455)


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Топ коментарі
+12
Якщо "влада не коментувала" удар по Тацинській - значить, він доволі ефективний, і кацапи "прикидають на пальцях", як краще відбріхуваться з приводу рівня руйнувать, збитків та втрат... Було-б добре, якби під удар потрапив ешелон з ************ чи з пальним... Однак, або відео погане, або "не туди попали - полум"я малувато і вторинної детонації не чуть...
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05.08.2025 07:23 Відповісти
+8
останній час через регулярні удари по залізничній інфраструктурі (диспечерські, тягові ПС тощо) Ростовської та Волгоградської області певна кількість ешелонів почала затримуватись на добу-дві на розїздних коліях залізничних станцій, і тому почали являти собою статичні цілі. Це накопичення прогресує, тому ми бачимо зростання уражень залізничних станцій із зупиненими ешелонами. Дрони як раз з великою вірогідністю встигають долетіти по стоячим ешелонам.
p.s. на станції Тацинська вісім колій.
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05.08.2025 08:41 Відповісти
+3
"Хлопкі на фоні льогкаво задімлєнія" - от і відбрехалися!
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05.08.2025 07:34 Відповісти
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Міллерово - це ж аеродром ростовський?
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05.08.2025 06:53 Відповісти
Якщо "влада не коментувала" удар по Тацинській - значить, він доволі ефективний, і кацапи "прикидають на пальцях", як краще відбріхуваться з приводу рівня руйнувать, збитків та втрат... Було-б добре, якби під удар потрапив ешелон з ************ чи з пальним... Однак, або відео погане, або "не туди попали - полум"я малувато і вторинної детонації не чуть...
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05.08.2025 07:23 Відповісти
"Хлопкі на фоні льогкаво задімлєнія" - от і відбрехалися!
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05.08.2025 07:34 Відповісти
Ти бачив "супутнимкові знімки"? Тобі куратор з Луб"янки, показував?
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05.08.2025 08:58 Відповісти
останній час через регулярні удари по залізничній інфраструктурі (диспечерські, тягові ПС тощо) Ростовської та Волгоградської області певна кількість ешелонів почала затримуватись на добу-дві на розїздних коліях залізничних станцій, і тому почали являти собою статичні цілі. Це накопичення прогресує, тому ми бачимо зростання уражень залізничних станцій із зупиненими ешелонами. Дрони як раз з великою вірогідністю встигають долетіти по стоячим ешелонам.
p.s. на станції Тацинська вісім колій.
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05.08.2025 08:41 Відповісти
От і я про це саме... Однак, зачекай - скоро ***** згадає про Волгодонськ і Каширське шосе... Для утримання влади йому знадобиться чергове "кровопролитие"... Навіть своїх "підданих"... Так що не буду здивований, коли вони почнуть "випадково" зводить на станціях, "бік в бік", ешелони військові та пасажирські поїзди... В Донецьку та Луганську склади *********** і пального, а також вогневі позиції, розташовували посеред "спальних" мікрорайонів? Прикривалися "мирняком"? І тут буде те саме... Буде привід піднять "вереск" в ООН, про "жестоких, краважадных бандеровцофф"...
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05.08.2025 08:51 Відповісти
без сумніву, такі операції на росії розробляються і готуються, і щоб на радість орбанам та іншим вагенкнехтам не попасти у таку пастку, то краще наносити ураження по стаціонарним цілям залізничної інфраструктури.
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05.08.2025 09:42 Відповісти
А хто заважає садить дрони на "очікування", на вході на станцію, чи на виході з неї? "Два в одному"! І ешелон знищений, і вихід з вузлової станції "запломбований"... Правда, для цього потрібні сили диверсійних груп у тилу ворога... Але якщо в небі буде чергувать розвідник-ретранслятор, то проблема, частково, буде вирішена...
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05.08.2025 09:57 Відповісти
ну, по перше росіяни ще не побудували біля своїх стратегічних та військових обєктів ЗПП для наших Ан-196 та FP-1. А по друге - вони не літають на радіокеруванні. А закидати на парашутах диверсійні групи з десятидюймовими квадрокоптерами - це із розряді голівудських бойовиків про війну. Як і ретранслятор у глибіні 300-400 км від українського кордону.
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05.08.2025 10:13 Відповісти
От я ж про це й думаю... Але ж щось придумають наші "розумні голови"? Придумали ж "Магури"? І "Павутину"? ...
Взагалі - українці в черговий раз міняють саму концепцію війни... Починали з застосування гуситських "вагенбургів" проти масованих атак кавалерії. Потім - махновські "тачанки", які зробили перший крок до "маневреної" війни. А сьогодні - БПЛА... Як повітряні, так і морські... Зграї недорогих безпілотників "обнулюють" як застосування важкої бронетехніки на сухопутних театрах бойових дій, так і застосування авіаносних груп...
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05.08.2025 10:55 Відповісти
так, придумали. Тому і дрон, пролетівши 700 км попадає точно у колону АВТ-11 діаметром 7 метрів.
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05.08.2025 11:21 Відповісти
Колись бачив музичний кліп "От Лихой до Волгограда". Музику покладено фанатами залізниці на відеоряд з кабіни тепловозу. Кому цікаво -хай вивчать станції. Що цікаво - під час руху постійно назустріч йшли вантажні потяги, більшість з них наливні з нафтопродуктами. Так що горіти є чому.
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05.08.2025 10:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bjtE8JWokdI
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05.08.2025 11:18 Відповісти
Та пох...
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05.08.2025 07:54 Відповісти
Чому вокзали жд і аеропорти в росії не виглядають як в Лозовій? Може час їм передати їх дизайн для мирних міст в Україні?
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05.08.2025 08:35 Відповісти
Хорошо. К этому надо добавить рельсовую войну, эшелоны кацапов должны идти под откос.
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05.08.2025 09:01 Відповісти
Якщо в Тацинській ще живуть "діти війни", які народилися у 40-ві роки ХХ ст. - так можуть згадать молодість... Над Тацинською більше року точилися повітряні бої і йшли бомбардування... Бо вона й тоді була значним залізничним вузлом...
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05.08.2025 09:01 Відповісти
давно там вже нема "дітей війни", бо там мало хто взагалі доживає до 80 років.
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05.08.2025 09:45 Відповісти
Ну, враховуючи, ЯК і СКІЛЬКИ в Росії п"ють (навіть жінки) - заперечень немає...
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05.08.2025 09:59 Відповісти
 
 