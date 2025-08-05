Дрони масовано атакували Ростовську область: уражено залізничну станцію "Тацинська". ВIДЕО
У ніч на 5 серпня безпілотники атакували станцію "Тацинську" в Ростовській області. Після удару виникла пожежа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
Що саме загорілося і чи є постраждалі – поки невідомо. Влада атаку не коментувала. Про атаку безпілотників на станцію повідомили місцеві жителі.
Зазначається, що вибухи також лунали над містами Міллерово та Біла Калитва.
Згодом в.о. губернатора Юрій Слюсар заявив про масовану повітряну атаку на Ростовську область. Він зазначив, що ППО працювала у Білій Калитві, Тацинському, Чортковському та Міллерівському районах.
Топ коментарі
+12 Яр Холодний
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+8 Urs
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+3 Владислав Сварчевський
показати весь коментар05.08.2025 07:34 Відповісти Посилання
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p.s. на станції Тацинська вісім колій.
Взагалі - українці в черговий раз міняють саму концепцію війни... Починали з застосування гуситських "вагенбургів" проти масованих атак кавалерії. Потім - махновські "тачанки", які зробили перший крок до "маневреної" війни. А сьогодні - БПЛА... Як повітряні, так і морські... Зграї недорогих безпілотників "обнулюють" як застосування важкої бронетехніки на сухопутних театрах бойових дій, так і застосування авіаносних груп...