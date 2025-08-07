Дрони атакували Волгоградську область: росіяни заявили про удар по залізниці. ВIДЕО

У ніч на 7 серпня Волгоградська область РФ зазнала атаки дронів. Під ударом опинилися дві залізничні станції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що дрони атакували російське місто Суровикіно у Волгоградській області. Мешканці заявили про щонайменше 10 вибухів.

Губернатор регіону Андрій Бочаров заявив, що сили ППО нібито відбили атаку дронів і постраждалих немає. Однак не обійшлося без пошкоджень, адже під атакою були дві залізничні станції.

"На залізничній станції Суровикине виникла пожежа в адміністративній будівлі, яка оперативно усувається пожежними службами. На залізничній станції Максима Горького наразі працюють сапери з уламками ліквідованого БПЛА - пошкоджень об'єктів немає", - зазначив Бочаров.

Суровикино є стратегічним логістичним вузлом: через станцію прокладено маршрути для військових вантажів до Ростова-на-Дону, Міллерово та тимчасово окупованих територій Донбасу.

