Дрони атакували Волгоградську область: росіяни заявили про удар по залізниці. ВIДЕО
У ніч на 7 серпня Волгоградська область РФ зазнала атаки дронів. Під ударом опинилися дві залізничні станції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Зазначається, що дрони атакували російське місто Суровикіно у Волгоградській області. Мешканці заявили про щонайменше 10 вибухів.
Губернатор регіону Андрій Бочаров заявив, що сили ППО нібито відбили атаку дронів і постраждалих немає. Однак не обійшлося без пошкоджень, адже під атакою були дві залізничні станції.
"На залізничній станції Суровикине виникла пожежа в адміністративній будівлі, яка оперативно усувається пожежними службами. На залізничній станції Максима Горького наразі працюють сапери з уламками ліквідованого БПЛА - пошкоджень об'єктів немає", - зазначив Бочаров.
Суровикино є стратегічним логістичним вузлом: через станцію прокладено маршрути для військових вантажів до Ростова-на-Дону, Міллерово та тимчасово окупованих територій Донбасу.
Також приліт був по залізничній станції Суровікіно у Волгоградській області. Загалом до атаки було залучено більше 80 БПЛА.
Маріупольський порт, нові висотки, збудовані в Маріку, які продаються москалям приймаються як "реалії"?
Простіше ж бомбанути москалів на Півдні, всю логістику і рашистські новобудови, але для зелених чомусь важливіше якесь Суровікіно хрен знає де, ніж деокупація Півдня. Напрошується висновок, що здача України орді вже таємно узгоджена.
