Дрони атакували Волгоградську область: росіяни заявили про удар по залізниці. ВIДЕО

У ніч на 7 серпня Волгоградська область РФ зазнала атаки дронів. Під ударом опинилися дві залізничні станції. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що дрони атакували російське місто Суровикіно у Волгоградській області. Мешканці заявили про щонайменше 10 вибухів.

Губернатор регіону Андрій Бочаров заявив, що сили ППО нібито відбили атаку дронів і постраждалих немає. Однак не обійшлося без пошкоджень, адже під атакою були дві залізничні станції.

"На залізничній станції Суровикине виникла пожежа в адміністративній будівлі, яка оперативно усувається пожежними службами. На залізничній станції Максима Горького наразі працюють сапери з уламками ліквідованого БПЛА - пошкоджень об'єктів немає", - зазначив Бочаров.

Суровикино є стратегічним логістичним вузлом: через станцію прокладено маршрути для військових вантажів до Ростова-на-Дону, Міллерово та тимчасово окупованих територій Донбасу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрони знову атакували Ростовську область: спалахнула пожежа на залізничній станції "Тацинська". ВIДЕО

https://t.me/voynareal/119755 🔥 Вибухи з подальшою пожежею на Афіпському НПЗ та у військовій частині у Слов'янську-на-Кубані - Краснодарський край рф масовано атакували дрони
Також приліт був по залізничній станції Суровікіно у Волгоградській області. Загалом до атаки було залучено більше 80 БПЛА.
показати весь коментар
07.08.2025 08:16 Відповісти
Максима Горького - сама важлива станція регіону.
показати весь коментар
07.08.2025 08:19 Відповісти
4 парки, 54 колії
показати весь коментар
07.08.2025 08:21 Відповісти
Відразу треба "пафтарять" - по найближчих залізничних вузлах! Зупинка руху через залізничні вузли Суровікіно та Максима Горького, до усунення ушкоджень, гарантовано призведе до скупчення ешелонів на підході до них. От туди і врізать треба...
показати весь коментар
07.08.2025 08:50 Відповісти
Тобто залізниці, дороги, мости, які набудували рашисти на Півдні зелених вже не цікавлять як ворожа логістика?
Маріупольський порт, нові висотки, збудовані в Маріку, які продаються москалям приймаються як "реалії"?
Простіше ж бомбанути москалів на Півдні, всю логістику і рашистські новобудови, але для зелених чомусь важливіше якесь Суровікіно хрен знає де, ніж деокупація Півдня. Напрошується висновок, що здача України орді вже таємно узгоджена.
Дякуємо недолугому тупому "мудрому наріду"!
показати весь коментар
07.08.2025 09:07 Відповісти
Щось в тебе в голові намішано. Якщо так все просто в тебе, чому не зробиш?
показати весь коментар
07.08.2025 09:34 Відповісти
 
 