Уражено Афіпський НПЗ та низку інших об’єктів на території РФ, - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України завдали низку успішних ударів по цілях на території РФ, що беруть участь в агресії проти України.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Підтверджено ураження Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї. Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки рф. Внаслідок влучання БпЛА пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату", - йдеться в повідомленні.

Удару було завдано підрозділами ГУР МО та Сил безпілотних систем.

Також підрозділи Сил оборони атакували низку інших важливих об’єктів - результати бойової роботи уточнюються.

