УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11833 відвідувача онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ
1 911 3

Уражено Афіпський НПЗ та низку інших об’єктів на території РФ, - Генштаб ЗСУ

Удар по Афіпському НПЗ у Росії Що відомо

Сили оборони України завдали низку успішних ударів по цілях на території РФ, що беруть участь в агресії проти України.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Підтверджено ураження Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї. Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки рф. Внаслідок влучання БпЛА пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату", - йдеться в повідомленні.

Удару було завдано підрозділами ГУР МО та Сил безпілотних систем.

Також підрозділи Сил оборони атакували низку інших важливих об’єктів - результати бойової роботи уточнюються.

Дивіться: Дрони атакували Волгоградську область: росіяни заявили про удар по залізниці. ВIДЕО

Автор: 

Генштаб ЗС (7056) НПЗ (611) росія (67097) Удари по РФ (457)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я так розумію, що енергетичне перемир'я скінчилося? Саме час взірвати трубу дружба і звернути все на кацапів.
показати весь коментар
07.08.2025 13:07 Відповісти
За таких умов, якщо з розумом підійти, то єрмаку не доведеться навіть повертати чемодан з баблом, який він отримав за прокачку труби.
показати весь коментар
07.08.2025 13:10 Відповісти
πдари нищать нашу газотранспортну інфраструктуру, тому ні про яке "перемир'я" не може бути мови.
показати весь коментар
07.08.2025 13:28 Відповісти
 
 