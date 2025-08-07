Уражено Афіпський НПЗ та низку інших об’єктів на території РФ, - Генштаб ЗСУ
Сили оборони України завдали низку успішних ударів по цілях на території РФ, що беруть участь в агресії проти України.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Підтверджено ураження Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї. Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки рф. Внаслідок влучання БпЛА пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату", - йдеться в повідомленні.
Удару було завдано підрозділами ГУР МО та Сил безпілотних систем.
Також підрозділи Сил оборони атакували низку інших важливих об’єктів - результати бойової роботи уточнюються.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oleg #609634
показати весь коментар07.08.2025 13:07 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Oleg #609634
показати весь коментар07.08.2025 13:10 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Ярослав Кийко
показати весь коментар07.08.2025 13:28 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль