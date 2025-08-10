Нанесен удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, - Генштаб

Сегодня, 10 августа, ночью Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, в результате попадания БПЛА на территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры российской федерации, задействованных в обеспечении оккупационных войск нефтепродуктами. Его годовая мощность переработки составляет до 7 миллионов тонн нефти.

"Силы обороны Украины продолжают системно принимать меры, направленные на снижение военно-экономического потенциала врага с целью принуждения его к прекращению вооруженной агрессии против нашего государства. Каждый пораженный объект на территории российской федерации, задействованный в обеспечении ее преступной войны против Украины, приближает нас к справедливому миру", - отмечают в Генштабе.

Также читайте: БПЛА атаковали Ростовскую область: пожар в районе аэродрома. ВИДЕО

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что беспилотники атаковали Саратов. Вероятно, поражен НПЗ.