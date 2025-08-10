РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ
3 254 31

Нанесен удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, - Генштаб

Саратов после атаки

Сегодня, 10 августа, ночью Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, в результате попадания БПЛА на территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры российской федерации, задействованных в обеспечении оккупационных войск нефтепродуктами. Его годовая мощность переработки составляет до 7 миллионов тонн нефти.

"Силы обороны Украины продолжают системно принимать меры, направленные на снижение военно-экономического потенциала врага с целью принуждения его к прекращению вооруженной агрессии против нашего государства. Каждый пораженный объект на территории российской федерации, задействованный в обеспечении ее преступной войны против Украины, приближает нас к справедливому миру", - отмечают в Генштабе.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что беспилотники атаковали Саратов. Вероятно, поражен НПЗ.

Автор: 

беспилотник (4083) Генштаб ВС (6766) НПЗ (255) Удары по РФ (461)


Топ комментарии
+15
Яка може бути тиша у небі??? У нас усе йде за планом ЗСУ-СБУ. Кацапи "у захваті" від цін на АЗС.
10.08.2025 13:35 Ответить
+12
У кацапів своя нафта, а у нас все пальне - імпортне. Різниця майже непомітна, авжеж?
Свинособаки три роки тому знищили наші НПЗ, і заслуговують отримати те саме у себе. Крапка.
10.08.2025 14:02 Ответить
+10
Чим більше розтрощених кацапських підприємств, тим більше у нас і союзників козирних карт.
10.08.2025 14:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яка може бути тиша у небі??? У нас усе йде за планом ЗСУ-СБУ. Кацапи "у захваті" від цін на АЗС.
10.08.2025 13:35 Ответить
Трамп у захваті. ЗСУ дали йому ще один козир у переговорах. (сарказм).
10.08.2025 13:58 Ответить
Чим більше розтрощених кацапських підприємств, тим більше у нас і союзників козирних карт.
10.08.2025 14:19 Ответить
розтрощити підприємство можна ракетою 500-1000 кг заряда а ціми дрончиками з зарядом 15 гк хіба що штибки повивбивати та зробити дірку в даху. так що немає чим "трощити"
10.08.2025 15:36 Ответить
Так, тиша у небі не потрібна - ціни на бензин в росії виросли до небачених вершин у 80 центів за літр, в той час як українські ціни на пальне йдуть за планом і становлять всього-навсього 1.44 доллари, а російські ракетні і дронові атаки не наносять абсолютно ніякої шкоди.
10.08.2025 13:58 Ответить
У кацапів своя нафта, а у нас все пальне - імпортне. Різниця майже непомітна, авжеж?
Свинособаки три роки тому знищили наші НПЗ, і заслуговують отримати те саме у себе. Крапка.
10.08.2025 14:02 Ответить
Здоровий сарказм - в користь. Людині.
10.08.2025 14:02 Ответить
А ти, ухилянтику, пропонуєш припинити знищення кацапських НПЗ, щоб ціна на бензин для лаптєногіх знизилася до 60 центів???
10.08.2025 14:13 Ответить
Мене найбільше хвилює щоб ціна на російський бензин в жодному разі не знижувалась до 60 центів, навіть якщо для цього треба всьому Києву ночувати в метро, а після кожного обстрілу ховати то 10, то 30, то 60 людей.
Впевнений, що всі 30+80 російських НПЗ будуть повністю знищені українськими дронами так само швидко, як і українські два НПЗ після багаторазових ракетних атак, а росіяни при цьому будуть сидіти склавши руки і не наноситимуть жодних ударів, особливо по українській енергетиці і газовидобутку.
10.08.2025 14:19 Ответить
Україна певний час не обстрілювала енергетичні об"єкти кацапстану, але щоночі одержувала ракетно-дронові удари по Києву, Харкову, Кр.Рогу, Херсону, Сумам тощо. Так що твоя кореляція є недолугою. До речі, ти потрібен ЗСУ тут, а не з тупими натяками за океаном.
показать весь комментарий
І саме через те, що росія здатна обстрілювати всю Україну щоночі чим захоче, а Україна може вразити одним дринчаком російський НПЗ раз на тиждень - Україні не потрібно погоджуватись на повітряне перемир'я, хай так буде й надалі.
показать весь комментарий
А правду писали, що це грузини першими розпочали у неприродній спосіб зменшувати запаси
російсько бензину у далекі 70-ті роки?

"...А у тєбя, єй-богу, Вань,
Ну всє друзья такая рвань
І пьют всєгда в такую рань
Такую дрянь!...
А у тєбя самой-то, Зін,
В сємідєсятом бил грузін,
Так он вообщє хлєбал бєнзін,
Ти вспомні, Зін..." (с)
10.08.2025 14:47 Ответить
Там одна труба досі качає кацапську нафту, щоб її перекрити навіть не треба нічого запускати, достатньо зайти до кімнати та вимкнути насоси...
показать весь комментарий
виглядає епічно: https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:2025-08-10;@45.94,51.46,14.00z
10.08.2025 14:00 Ответить
"Когда опускаєтся вєчєр
У нас начінаются встрєчі
Отважних, пожарних сєрдєц
Под нєжниє звуки гітари
Оні вспомінают пожари
Которим положєн конєц..." (с)
10.08.2025 14:19 Ответить
Отличное надо сказать попадание в результате чего возникло славное возгорание.
10.08.2025 14:01 Ответить
Якби ще встигли до 15-го долетіти до Капотні, то взагалі би було чудово. Москві не вистачає такого ж задимлєнія.
10.08.2025 14:03 Ответить
10.08.2025 14:16 Ответить
Цей ключовий?Рязанський ключовий для Центрального регіону,там потужність десь в три раза більша.
10.08.2025 14:26 Ответить
"Хинди руси бхай бхай",- этот лозунг советско- индийской дружбы "индийцы и русские - братья", теперь взят на вооружение московской правящей элитой.

На замену гастарбайтерам из средней Азии в белокаменную начался активный завоз работяг из Индии.

В настоящее время на основных строительных крупные объектах Москвы стали трудится мигранты из Индии. В Москву собираются завести около миллиона разнорабочих индусов, уже сейчас их руками реконструируется московский ипподром и другие инфраструктурные объекты столицы. Средняя цена мигранта из Южной Азии для работодателя составляет порядка 110-120 тыс рублей в месяц и плюс около 7,5 тыс рублей на питание , что практически идентично стоимости работяг из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Но граждане бывших советских республик въезжают в Россию без виз и приглашений, что дает им право самостоятельного выбора работодателя и при желание легко могут менять работу, отстаивать свои социальные права. А вот визовики, к коем и относятся индусы - жители самой миграционно опасной страны в мире с потенциалом 200 миллионов безработных готовых на любые условия труда в любой точки мира, таких прав не имеют. Если один «хозяин» - работодатель оформил их к себе на работу, менять ее без его согласия они не имеют права. И при более активном завозе, увеличению количества авиарейсов или других способов доставки рабочих из Индии в Россию, себестоимость может опуститься ниже 100 тыс рублей за 12 -14 часовой ежедневный труд. Из этих 100 тыс мигрант из Индии с на руки получает только 25-35 тыс рублей, а остальное дорога, пошлины, посредники и т п. Поэтому выгода на лицо и прав они пока своих не качают, в отличие от граждан Средней Азии, которые за 25 лет постоянных заработков в России серьезно укрепили свои позиции и научились диктовать свои условия.

попробовали обзвонить посреднические конторы по подбору иностранного персонала, проблем с привлечением индусов в столице нет и более того, со слов фирмачей скоро квота в Москве для граждан Индии может быть увеличена до 2 миллионов. Предлагаются даже ознакомительные завозы индийцев, чтобы вы могли воочию оценить их производительность труда и почувствовать разницу с мигрантами из ближнего зарубежья.

Между тем в Инфекционных клиниках столицы уже как несколько месяцев фиксируются случаи различных тропических лихорадок и даже малярии, вся эта информация естественно под строжайшем секретом. Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что в Первой инфекционной клинической больнице Москвы называет причину выявлений столь опасных и очень редких для России заболеваний именно в завозе рабочей силы из Индии. «С более чем 10 человек было только с малярий, потом еще около сотни, для Москвы такое количество инфицированных настоящий рекорд», - говорит собеседник . Последние летние вспышки в столице вирусных заболеваний, которые в большинстве случаев приводили к осложнениям на легких, тоже связаны с жителями Индии. -«Никакого санитарного и эпидемиологического контроля при подборе и завозе рабов из Индии никто не ведет, только для галочки и не более», - считает наш источник.

Между тем столичные власти приняли решение построить в Коммунарке первый Индуистский храм.
10.08.2025 14:40 Ответить
Зміни-додатки до ********* тлумачення значень російських слів:

"прислониться" - выгодно купить несколько слонов;
"заслониться" - купить слишком много слонов;
10.08.2025 14:54 Ответить
>> приняли решение построить в Коммунарке первый Индуистский храм

Комунарка?? Там у 37-38-х роках було розстріляно купу народу.

Сімволічнєнько!
10.08.2025 15:00 Ответить
Оба...
а оце прочитав і уявляю картинку з мему , де поїзд в Бангладеші ( а може і в корінній Індії ) обліпили в три шари пасажири...
10.08.2025 16:13 Ответить
Їбaште НПЗ! Нехай нi жар, нi холод
Не спинить вас! (с)
10.08.2025 15:17 Ответить
На расєє всі дрони успішно збивають,а от з "обломками" що робити?
10.08.2025 15:20 Ответить
А при збитті Обломків є ще Уламки ( "осколкі")
10.08.2025 16:08 Ответить
І так кожного дня без зупинкі, а дрони щоб знищували побільше живої сили.І рано чи пізно ***** попливе.
10.08.2025 15:50 Ответить
Санкції та руzофобія на найвищому рівні !!!!!
10.08.2025 16:10 Ответить
Все одно нафта дешевітеме
То чого за неї переживати
Най буде так, меньше заводів - меньше нервів ..
10.08.2025 16:07 Ответить
 
 