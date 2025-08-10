Нанесен удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, - Генштаб
Сегодня, 10 августа, ночью Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, в результате попадания БПЛА на территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар.
Саратовский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры российской федерации, задействованных в обеспечении оккупационных войск нефтепродуктами. Его годовая мощность переработки составляет до 7 миллионов тонн нефти.
"Силы обороны Украины продолжают системно принимать меры, направленные на снижение военно-экономического потенциала врага с целью принуждения его к прекращению вооруженной агрессии против нашего государства. Каждый пораженный объект на территории российской федерации, задействованный в обеспечении ее преступной войны против Украины, приближает нас к справедливому миру", - отмечают в Генштабе.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что беспилотники атаковали Саратов. Вероятно, поражен НПЗ.
Свинособаки три роки тому знищили наші НПЗ, і заслуговують отримати те саме у себе. Крапка.
Впевнений, що всі 30+80 російських НПЗ будуть повністю знищені українськими дронами так само швидко, як і українські два НПЗ після багаторазових ракетних атак, а росіяни при цьому будуть сидіти склавши руки і не наноситимуть жодних ударів, особливо по українській енергетиці і газовидобутку.
російсько бензину у далекі 70-ті роки?
"...А у тєбя, єй-богу, Вань,
Ну всє друзья такая рвань
І пьют всєгда в такую рань
Такую дрянь!...
А у тєбя самой-то, Зін,
В сємідєсятом бил грузін,
Так он вообщє хлєбал бєнзін,
Ти вспомні, Зін..." (с)
У нас начінаются встрєчі
Отважних, пожарних сєрдєц
Под нєжниє звуки гітари
Оні вспомінают пожари
Которим положєн конєц..." (с)
На замену гастарбайтерам из средней Азии в белокаменную начался активный завоз работяг из Индии.
В настоящее время на основных строительных крупные объектах Москвы стали трудится мигранты из Индии. В Москву собираются завести около миллиона разнорабочих индусов, уже сейчас их руками реконструируется московский ипподром и другие инфраструктурные объекты столицы. Средняя цена мигранта из Южной Азии для работодателя составляет порядка 110-120 тыс рублей в месяц и плюс около 7,5 тыс рублей на питание , что практически идентично стоимости работяг из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Но граждане бывших советских республик въезжают в Россию без виз и приглашений, что дает им право самостоятельного выбора работодателя и при желание легко могут менять работу, отстаивать свои социальные права. А вот визовики, к коем и относятся индусы - жители самой миграционно опасной страны в мире с потенциалом 200 миллионов безработных готовых на любые условия труда в любой точки мира, таких прав не имеют. Если один «хозяин» - работодатель оформил их к себе на работу, менять ее без его согласия они не имеют права. И при более активном завозе, увеличению количества авиарейсов или других способов доставки рабочих из Индии в Россию, себестоимость может опуститься ниже 100 тыс рублей за 12 -14 часовой ежедневный труд. Из этих 100 тыс мигрант из Индии с на руки получает только 25-35 тыс рублей, а остальное дорога, пошлины, посредники и т п. Поэтому выгода на лицо и прав они пока своих не качают, в отличие от граждан Средней Азии, которые за 25 лет постоянных заработков в России серьезно укрепили свои позиции и научились диктовать свои условия.
попробовали обзвонить посреднические конторы по подбору иностранного персонала, проблем с привлечением индусов в столице нет и более того, со слов фирмачей скоро квота в Москве для граждан Индии может быть увеличена до 2 миллионов. Предлагаются даже ознакомительные завозы индийцев, чтобы вы могли воочию оценить их производительность труда и почувствовать разницу с мигрантами из ближнего зарубежья.
Между тем в Инфекционных клиниках столицы уже как несколько месяцев фиксируются случаи различных тропических лихорадок и даже малярии, вся эта информация естественно под строжайшем секретом. Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что в Первой инфекционной клинической больнице Москвы называет причину выявлений столь опасных и очень редких для России заболеваний именно в завозе рабочей силы из Индии. «С более чем 10 человек было только с малярий, потом еще около сотни, для Москвы такое количество инфицированных настоящий рекорд», - говорит собеседник . Последние летние вспышки в столице вирусных заболеваний, которые в большинстве случаев приводили к осложнениям на легких, тоже связаны с жителями Индии. -«Никакого санитарного и эпидемиологического контроля при подборе и завозе рабов из Индии никто не ведет, только для галочки и не более», - считает наш источник.
Между тем столичные власти приняли решение построить в Коммунарке первый Индуистский храм.
"прислониться" - выгодно купить несколько слонов;
"заслониться" - купить слишком много слонов;
Комунарка?? Там у 37-38-х роках було розстріляно купу народу.
Сімволічнєнько!
а оце прочитав і уявляю картинку з мему , де поїзд в Бангладеші ( а може і в корінній Індії ) обліпили в три шари пасажири...
Не спинить вас! (с)
То чого за неї переживати
Най буде так, меньше заводів - меньше нервів ..