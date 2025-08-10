РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8661 посетитель онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
4 285 19

Беспилотники атаковали Саратов. Вероятно, поражен НПЗ. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на воскресенье, 10 августа 2025 года, дроны атаковали российский Саратов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Саратов после атаки
Саратов после атаки

Как отмечается, вероятно беспилотники поразили местный нефтеперерабатывающий завод.

Читайте на "Цензор.НЕТ": БПЛА атаковали Ростовскую область: пожар в районе аэродрома. ВИДЕО

Официального подтверждения этой информации пока нет.

В Росавиации сообщают, что аэропорт Саратова на данный момент не принимает и не отправляет рейсы.

Автор: 

беспилотник (4083) НПЗ (253) Удары по РФ (461)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
https://t.me/voynareal/119933 🔥 «П*здец там что-то ***нуло жостко! Нам п*зда Госпади» - оце так «вечериночки» в Саратові. Палає не тільки НПЗ, а очко вкрай переляканої русні
показать весь комментарий
10.08.2025 07:24 Ответить
+11
Гарна новина 😕
Горящі НПЗ на кацапіі дуже піднімають настрій Украінцям 😕
показать весь комментарий
10.08.2025 07:26 Ответить
+10
показать весь комментарий
10.08.2025 07:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://t.me/voynareal/119933 🔥 «П*здец там что-то ***нуло жостко! Нам п*зда Госпади» - оце так «вечериночки» в Саратові. Палає не тільки НПЗ, а очко вкрай переляканої русні
показать весь комментарий
10.08.2025 07:24 Ответить
Дрон мій зветься «хрущ Антон»,
він несе Армагедон.
Хоч весільний, а з фугасом,
й робить з ванькой викрутаси.
Як моcкальль почує Вжика
Лишиться лише аджика

(https://www.youtube.com/watch?v=OUmYHE51bZ0 пісня "армагеДРОН")
показать весь комментарий
10.08.2025 07:57 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2025 07:26 Ответить
Гарна новина 😕
Горящі НПЗ на кацапіі дуже піднімають настрій Украінцям 😕
показать весь комментарий
10.08.2025 07:26 Ответить
Особливо піднявся настрій у жителів Чугуєва
показать весь комментарий
10.08.2025 07:38 Ответить
Мене дивують "местные зверьки"... На машинах, наближаючись, їдуть повз палаюче вогнище, знаючи, що бурхнуть новий вибух, може в будь-який момент... Підходять ближче до полум"я, щоб зробить селфі... Вони війну сприймають, до цих пір, як якесь "видовище", створене для того, щоб їх розважить...
показать весь комментарий
10.08.2025 07:39 Ответить
Тож було сказано: "Двіжуха!"
показать весь комментарий
10.08.2025 08:04 Ответить
Це вроджений фаталізм, що передається на генному рівні,
мабуть тою самою горезвісною "зайвою хромосомою" кацапа мединського.
Це багато пояснює...
показать весь комментарий
10.08.2025 08:42 Ответить
Санкції від України найдієвіші.
Саме таких ударів найбільше
боїться путін.

Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
10.08.2025 07:27 Ответить
Огней так много золотых на улицах Саратова
показать весь комментарий
10.08.2025 07:29 Ответить
Саратова став Сратова
показать весь комментарий
10.08.2025 07:32 Ответить
Пора паралельно знищувати продуктові склади під москвою.
показать весь комментарий
10.08.2025 07:34 Ответить
Від влучання дронів горить нафтопереробний завод, який входить до структури «Роснефть». Полум'я видно за кілометри.
показать весь комментарий
10.08.2025 07:36 Ответить
показать весь комментарий
10.08.2025 07:37 Ответить
Під ранкову гарну каву гарна новина.
показать весь комментарий
10.08.2025 07:47 Ответить
Питання з нпз треба закривати як найшвидше. Це не складне завдання, там багато не треба - по парі дронів і все.
показать весь комментарий
10.08.2025 08:21 Ответить
Хорошо горит зараза красиво...
показать весь комментарий
10.08.2025 08:33 Ответить
Парней так много молодых на улицах Саратова, горит так славно НПЗ но нету виноватого..
показать весь комментарий
10.08.2025 08:36 Ответить
https://t.me/voynareal/119925
На одному з відео кацапка верещить, як свиня!
показать весь комментарий
10.08.2025 08:49 Ответить
 
 