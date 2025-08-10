Беспилотники атаковали Саратов. Вероятно, поражен НПЗ. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на воскресенье, 10 августа 2025 года, дроны атаковали российский Саратов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.
Как отмечается, вероятно беспилотники поразили местный нефтеперерабатывающий завод.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
В Росавиации сообщают, что аэропорт Саратова на данный момент не принимает и не отправляет рейсы.
Топ комментарии
+13 Fox Fox #573921
показать весь комментарий10.08.2025 07:24 Ответить Ссылка
+11 Amber
показать весь комментарий10.08.2025 07:26 Ответить Ссылка
+10 KAISERWALD
показать весь комментарий10.08.2025 07:26 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
він несе Армагедон.
Хоч весільний, а з фугасом,
й робить з ванькой викрутаси.
Як моcкальль почує Вжика
Лишиться лише аджика
(https://www.youtube.com/watch?v=OUmYHE51bZ0 пісня "армагеДРОН")
Горящі НПЗ на кацапіі дуже піднімають настрій Украінцям 😕
мабуть тою самою горезвісною "зайвою хромосомою" кацапа мединського.
Це багато пояснює...
Саме таких ударів найбільше
боїться путін.
Слава ЗСУ!
На одному з відео кацапка верещить, як свиня!