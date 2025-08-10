Беспилотники атаковали Саратов. Вероятно, поражен НПЗ. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на воскресенье, 10 августа 2025 года, дроны атаковали российский Саратов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.





Как отмечается, вероятно беспилотники поразили местный нефтеперерабатывающий завод.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

В Росавиации сообщают, что аэропорт Саратова на данный момент не принимает и не отправляет рейсы.