Новини Атака дронів на регіони РФ
5 291 24

Безпілотники атакували Саратов. Ймовірно, уражено НПЗ. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти неділі, 10 серпня 2025 року, дрони атакували російський Саратов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Саратов після атаки
Саратов після атаки

Як зазначається, ймовірно безпілотники уразили місцевий нафтопереробний завод.

Читайте на "Цензор.НЕТ": БпЛА атакували Ростовську область: пожежа в районі аеродрому. ВIДЕО

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

У Росавіації повідомляють, що аеропорт Саратова наразі не приймає та не відправляє рейси.

Автор: 

безпілотник (4685) НПЗ (614) Удари по РФ (463)


Топ коментарі
+15
Гарна новина 😕
Горящі НПЗ на кацапіі дуже піднімають настрій Украінцям 😕
показати весь коментар
10.08.2025 07:26 Відповісти
+14
https://t.me/voynareal/119933 🔥 «П*здец там что-то ***нуло жостко! Нам п*зда Госпади» - оце так «вечериночки» в Саратові. Палає не тільки НПЗ, а очко вкрай переляканої русні
показати весь коментар
10.08.2025 07:24 Відповісти
+9
Санкції від України найдієвіші.
Саме таких ударів найбільше
боїться путін.

Слава ЗСУ!
показати весь коментар
10.08.2025 07:27 Відповісти
https://t.me/voynareal/119933 🔥 «П*здец там что-то ***нуло жостко! Нам п*зда Госпади» - оце так «вечериночки» в Саратові. Палає не тільки НПЗ, а очко вкрай переляканої русні
показати весь коментар
10.08.2025 07:24 Відповісти
Дрон мій зветься «хрущ Антон»,
він несе Армагедон.
Хоч весільний, а з фугасом,
й робить з ванькой викрутаси.
Як моcкальль почує Вжика
Лишиться лише аджика

(https://www.youtube.com/watch?v=OUmYHE51bZ0 пісня "армагеДРОН")
показати весь коментар
10.08.2025 07:57 Відповісти
Гарна новина 😕
Горящі НПЗ на кацапіі дуже піднімають настрій Украінцям 😕
показати весь коментар
10.08.2025 07:26 Відповісти
Мене дивують "местные зверьки"... На машинах, наближаючись, їдуть повз палаюче вогнище, знаючи, що бурхнуть новий вибух, може в будь-який момент... Підходять ближче до полум"я, щоб зробить селфі... Вони війну сприймають, до цих пір, як якесь "видовище", створене для того, щоб їх розважить...
показати весь коментар
10.08.2025 07:39 Відповісти
Тож було сказано: "Двіжуха!"
показати весь коментар
10.08.2025 08:04 Відповісти
Це вроджений фаталізм, що передається на генному рівні,
мабуть тою самою горезвісною "зайвою хромосомою" кацапа мединського.
Це багато пояснює...
показати весь коментар
10.08.2025 08:42 Відповісти
Санкції від України найдієвіші.
Саме таких ударів найбільше
боїться путін.

Слава ЗСУ!
показати весь коментар
10.08.2025 07:27 Відповісти
Огней так много золотых на улицах Саратова
показати весь коментар
10.08.2025 07:29 Відповісти
Саратова став Сратова
показати весь коментар
10.08.2025 07:32 Відповісти
Усратов
показати весь коментар
10.08.2025 09:54 Відповісти
Пора паралельно знищувати продуктові склади під москвою.
показати весь коментар
10.08.2025 07:34 Відповісти
у містах московській обасті зосереджена майже половина науково-технічного потенціалу російського ВПК. Це тисячі цілей, і вони важливіші, ніж склади макаронів "пятьорочкі" чи "магніта".
А для зменшення продуктових запасів ефективніше випалювати нафтобази Ставропілля, Краснодарського краю та Ростовської області (саме зараз уборка врожаю), заодно порушуючи постачання палива на ТОТ для ведення бойових дій і крадіжки українського збіжжя.
показати весь коментар
10.08.2025 09:58 Відповісти
Від влучання дронів горить нафтопереробний завод, який входить до структури «Роснефть». Полум'я видно за кілометри.
показати весь коментар
10.08.2025 07:36 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2025 07:37 Відповісти
Під ранкову гарну каву гарна новина.
показати весь коментар
10.08.2025 07:47 Відповісти
Питання з нпз треба закривати як найшвидше. Це не складне завдання, там багато не треба - по парі дронів і все.
показати весь коментар
10.08.2025 08:21 Відповісти
Хорошо горит зараза красиво...
показати весь коментар
10.08.2025 08:33 Відповісти
Парней так много молодых на улицах Саратова, горит так славно НПЗ но нету виноватого..
показати весь коментар
10.08.2025 08:36 Відповісти
https://t.me/voynareal/119925
На одному з відео кацапка верещить, як свиня!
показати весь коментар
10.08.2025 08:49 Відповісти
Це вже зранку:
показати весь коментар
10.08.2025 10:08 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2025 10:15 Відповісти
в цьому році це вже четверта атака на Саратовський НПЗ, теоретична потужність переробки якого 7 млн тон нафти на рік, що складає більше ніж три відсотки від теоретичної потужності всіх атакованих НПЗ (близько 180 млн тон/рік).
Взагалі, значних пошкоджень зазнали НПЗ сукупною потужністю більше ніж 80 млн тон на рік.
показати весь коментар
10.08.2025 10:14 Відповісти
 
 