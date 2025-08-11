УКР
Двоє росіян спостерігають за роботою ППО армії РФ над Саратовом: "Кривые, косые. Слава России. Все, п#зда!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє росіян фільмують атаку українських безпілотників на нафтопереробний завод у Саратові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі вони оцінюють роботу російської системи ППО і не дуже схвально про нього відгукуються.

Увага! Ненормативна лексика!

Топ коментарі
+9
Цікаве спостереження: перед смертю відомих політичних лідерів на Камчатці відбувалися сильні землетруси:
▪️1923 - землетрус на Камчатці
▪️1924 - смерть Леніна
▪️1952 - землетрус на Камчатці
▪️1953 - смерть Сталіна
▪️2006 - землетрус на Камчатці
▪️2007 - смерть Єльцина
▪️2025 - землетрус на Камчатці
▪️2026 - ???
11.08.2025 10:49 Відповісти
+6
І це діряве ППО хоче воювати з НАТА і збивати піндоські Тамагавки
11.08.2025 10:33 Відповісти
+4
Доля Cвіту вирішується не на Алясці, а на Донбасі.
11.08.2025 10:30 Відповісти
