Двоє росіян спостерігають за роботою ППО армії РФ над Саратовом: "Кривые, косые. Слава России. Все, п#зда!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє росіян фільмують атаку українських безпілотників на нафтопереробний завод у Саратові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі вони оцінюють роботу російської системи ППО і не дуже схвально про нього відгукуються.

Увага! Ненормативна лексика!

