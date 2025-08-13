Поражена нефтеперекачивающая станция "Унеча" в Брянской области, - Генштаб
В ночь на 13 августа 2025 года подразделения ракетных войск и артиллерии, Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
В частности, как отмечается, в Брянской области РФ поражена нефтеперекачивающая станция "Унеча", задействованная в обеспечении армии захватчиков. Зафиксировано поражение и масштабный пожар в районе здания подпорной насосной станции.
"Также есть информация о взрывах в районе резервуарного парка и участка размещения магистральных и подпорных насосов", - отмечают в Генштабе.
"Унеча" обеспечивает транспортировку нефти одновременно для двух нефтепроводов. Ежегодно имеет мощность прокачивать 60 млн тонн сырья.
Подробная информация о последствиях поражения пока уточняется.
"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, обеспечение горюче-смазочными материалами захватнической армии и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины", - добавили в Генштабе.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что нефтеперекачивающую станцию "Унеча" на Брянщине атаковали беспилотники.
Партизани брянщини самі усе зробили...а можливо анісамісібя дамбят...
У! Нєча тут...
розбомбити щось там, десь на кацапії простіше, ніж перекрити вентиль у себе в хаті?
шо це, за чергова буфонада?
Чи партизани запилися у воєнторзі...