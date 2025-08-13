РУС
Новости
Поражена нефтеперекачивающая станция "Унеча" в Брянской области, - Генштаб

Унєча

В ночь на 13 августа 2025 года подразделения ракетных войск и артиллерии, Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

В частности, как отмечается, в Брянской области РФ поражена нефтеперекачивающая станция "Унеча", задействованная в обеспечении армии захватчиков. Зафиксировано поражение и масштабный пожар в районе здания подпорной насосной станции.

"Также есть информация о взрывах в районе резервуарного парка и участка размещения магистральных и подпорных насосов", - отмечают в Генштабе.

"Унеча" обеспечивает транспортировку нефти одновременно для двух нефтепроводов. Ежегодно имеет мощность прокачивать 60 млн тонн сырья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волгоград атаковали беспилотники: жителей 16-этажки эвакуируют якобы из-за падения обломков на крышу

Подробная информация о последствиях поражения пока уточняется.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, обеспечение горюче-смазочными материалами захватнической армии и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины", - добавили в Генштабе.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что нефтеперекачивающую станцию "Унеча" на Брянщине атаковали беспилотники.

Генштаб ВС (6782) россия (96876) Удары по РФ (465)


+11
До сопливих заяв обрана та фіцо чотири, три, два, один ...
13.08.2025 11:33 Ответить
+11
Згоріла Дружба.Орбану привіт.Треба меньше гавкать.
13.08.2025 11:34 Ответить
+7
орбан з фіцо зараз завиють на весь Євросоюз! 😁
13.08.2025 11:39 Ответить
До сопливих заяв обрана та фіцо чотири, три, два, один ...
13.08.2025 11:33 Ответить
Перекинули б наші одну боєздатну бригаду до їх кордонів із завданням "Як треба брати століцю недружньої країни за три дні" - верещали б вони, як різані: - НАТО спасай!
13.08.2025 11:42 Ответить
Згоріла Дружба.Орбану привіт.Треба меньше гавкать.
13.08.2025 11:34 Ответить
Дружба накрилась мідним тазом?
13.08.2025 11:35 Ответить
Ібонеча!
13.08.2025 11:35 Ответить
орбан з фіцо зараз завиють на весь Євросоюз! 😁
13.08.2025 11:39 Ответить
Почалася "дрючба" двох конкретних народів? Давно пора
13.08.2025 12:01 Ответить
А Просто Перекрити Крана той ,,Дружбі" на Кордоні Що Слабо?!?!
13.08.2025 11:41 Ответить
А навіщо це нам???
Партизани брянщини самі усе зробили...а можливо анісамісібя дамбят...
13.08.2025 12:40 Ответить
Давно пора. Хоча: потрібне не просто враження, потрібно її знищити.
13.08.2025 11:42 Ответить
Недострєльонний з опухлим орбаном, завиють московським голосом, прутєнь, ввєді!?!?!
13.08.2025 11:48 Ответить
Уражено нафтоперекачувальну станцію "Унєча"
У! Нєча тут...
13.08.2025 11:50 Ответить
тобто?
розбомбити щось там, десь на кацапії простіше, ніж перекрити вентиль у себе в хаті?
шо це, за чергова буфонада?
13.08.2025 11:51 Ответить
Це не ми! Нас там немає! Може то бульбохвюрєр... Або це початок громадянської війни на російщині...
Чи партизани запилися у воєнторзі...
13.08.2025 12:45 Ответить
...закупилися у воєнторзі...
13.08.2025 12:46 Ответить
Дійшло, розхе-ти ту Унечу або хоч Михалки(Мозирь),рекомендував ще в 23р.
13.08.2025 12:27 Ответить
Давно була пора вивести ***** з зони комфорту. Поки ***** качає і продає нафту і газ, і йому капають грошенята воно може вести війну вічно. А як закінчаться гроші його ж свої удавлять. Війна до сих пір би закінчилась якби ми з самого початку знищували рашистську нафтогазову інфраструктуру
13.08.2025 13:19 Ответить
 
 