Поражена нефтеперекачивающая станция "Унеча" в Брянской области, - Генштаб

В ночь на 13 августа 2025 года подразделения ракетных войск и артиллерии, Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

В частности, как отмечается, в Брянской области РФ поражена нефтеперекачивающая станция "Унеча", задействованная в обеспечении армии захватчиков. Зафиксировано поражение и масштабный пожар в районе здания подпорной насосной станции.

"Также есть информация о взрывах в районе резервуарного парка и участка размещения магистральных и подпорных насосов", - отмечают в Генштабе.

"Унеча" обеспечивает транспортировку нефти одновременно для двух нефтепроводов. Ежегодно имеет мощность прокачивать 60 млн тонн сырья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волгоград атаковали беспилотники: жителей 16-этажки эвакуируют якобы из-за падения обломков на крышу

Подробная информация о последствиях поражения пока уточняется.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, обеспечение горюче-смазочными материалами захватнической армии и заставить рф прекратить вооруженную агрессию против Украины", - добавили в Генштабе.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что нефтеперекачивающую станцию "Унеча" на Брянщине атаковали беспилотники.