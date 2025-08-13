УКР
Новини Атака дронів на регіони РФ
Уражено нафтоперекачувальну станцію "Унєча" у Брянській області, - Генштаб

Унєча

У ніч на 13 серпня 2025 року підрозділи ракетних військ і артилерії, Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по низці важливих обєктів російського агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Зокрема, як зазначається, у Брянській області РФ уражено нафтоперекачувальну станцію "Унєча", задіяну у забезпеченні армії загарбників. Зафіксовано ураження і масштабну пожежу у районі будівлі підпірної насосної станції.

"Також є інформація про вибухи в районі резервуарного парку і ділянки розміщення магістральних та підпірних насосів", - наголошують у Генштабі.

"Унєча" забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів. Щорічно має потужність прокачувати 60 млн тонн сировини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волгоград атакували безпілотники: мешканців 16-поверхівки евакуюють нібито через падіння уламків на дах

Детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами загарбницької армії та змусити рф припинити збройну агресію проти України", - додали у Генштабі.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що нафтоперекачувальну станцію "Унєча" на Брянщині атакували безпілотники.

Топ коментарі
+10
До сопливих заяв обрана та фіцо чотири, три, два, один ...
показати весь коментар
13.08.2025 11:33 Відповісти
+10
Згоріла Дружба.Орбану привіт.Треба меньше гавкать.
показати весь коментар
13.08.2025 11:34 Відповісти
+5
орбан з фіцо зараз завиють на весь Євросоюз! 😁
показати весь коментар
13.08.2025 11:39 Відповісти
До сопливих заяв обрана та фіцо чотири, три, два, один ...
показати весь коментар
13.08.2025 11:33 Відповісти
Перекинули б наші одну боєздатну бригаду до їх кордонів із завданням "Як треба брати століцю недружньої країни за три дні" - верещали б вони, як різані: - НАТО спасай!
показати весь коментар
13.08.2025 11:42 Відповісти
Згоріла Дружба.Орбану привіт.Треба меньше гавкать.
показати весь коментар
13.08.2025 11:34 Відповісти
Дружба накрилась мідним тазом?
показати весь коментар
13.08.2025 11:35 Відповісти
Ібонеча!
показати весь коментар
13.08.2025 11:35 Відповісти
орбан з фіцо зараз завиють на весь Євросоюз! 😁
показати весь коментар
13.08.2025 11:39 Відповісти
Почалася "дрючба" двох конкретних народів? Давно пора
показати весь коментар
13.08.2025 12:01 Відповісти
А Просто Перекрити Крана той ,,Дружбі" на Кордоні Що Слабо?!?!
показати весь коментар
13.08.2025 11:41 Відповісти
А навіщо це нам???
Партизани брянщини самі усе зробили...а можливо анісамісібя дамбят...
показати весь коментар
13.08.2025 12:40 Відповісти
Давно пора. Хоча: потрібне не просто враження, потрібно її знищити.
показати весь коментар
13.08.2025 11:42 Відповісти
Недострєльонний з опухлим орбаном, завиють московським голосом, прутєнь, ввєді!?!?!
показати весь коментар
13.08.2025 11:48 Відповісти
Уражено нафтоперекачувальну станцію "Унєча"
У! Нєча тут...
показати весь коментар
13.08.2025 11:50 Відповісти
тобто?
розбомбити щось там, десь на кацапії простіше, ніж перекрити вентиль у себе в хаті?
шо це, за чергова буфонада?
показати весь коментар
13.08.2025 11:51 Відповісти
Це не ми! Нас там немає! Може то бульбохвюрєр... Або це початок громадянської війни на російщині...
Чи партизани запилися у воєнторзі...
показати весь коментар
13.08.2025 12:45 Відповісти
...закупилися у воєнторзі...
показати весь коментар
13.08.2025 12:46 Відповісти
Дійшло, розхе-ти ту Унечу або хоч Михалки(Мозирь),рекомендував ще в 23р.
показати весь коментар
13.08.2025 12:27 Відповісти
Давно була пора вивести ***** з зони комфорту. Поки ***** качає і продає нафту і газ, і йому капають грошенята воно може вести війну вічно. А як закінчаться гроші його ж свої удавлять. Війна до сих пір би закінчилась якби ми з самого початку знищували рашистську нафтогазову інфраструктуру
показати весь коментар
13.08.2025 13:19 Відповісти
 
 