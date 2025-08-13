Уражено нафтоперекачувальну станцію "Унєча" у Брянській області, - Генштаб

У ніч на 13 серпня 2025 року підрозділи ракетних військ і артилерії, Сил безпілотних систем Збройних Сил України, Головного управління розвідки МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по низці важливих обєктів російського агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Зокрема, як зазначається, у Брянській області РФ уражено нафтоперекачувальну станцію "Унєча", задіяну у забезпеченні армії загарбників. Зафіксовано ураження і масштабну пожежу у районі будівлі підпірної насосної станції.

"Також є інформація про вибухи в районі резервуарного парку і ділянки розміщення магістральних та підпірних насосів", - наголошують у Генштабі.

"Унєча" забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів. Щорічно має потужність прокачувати 60 млн тонн сировини.

Детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами загарбницької армії та змусити рф припинити збройну агресію проти України", - додали у Генштабі.

