Нафтоперекачувальну станцію "Унеча" на Брянщині атакували безпілотники, - росЗМІ. ВIДЕО

У ніч на 13 серпня жителі Брянської області РФ повідомили про атаку безпілотників.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

За даними жителів, ціллю знову стала нафтоперекачувальна станція "Унеча" в селі Високе.

Міноборони РФ заявило про нібито знищення 12 БпЛА силами ППО.

6 серпня повідомлялось про щонайменше одне влучання БпЛА по станції "Унеча", тоді виникла пожежа.

Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Унеча" є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів "Дружба".

