Нафтоперекачувальну станцію "Унеча" на Брянщині атакували безпілотники, - росЗМІ. ВIДЕО
У ніч на 13 серпня жителі Брянської області РФ повідомили про атаку безпілотників.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
За даними жителів, ціллю знову стала нафтоперекачувальна станція "Унеча" в селі Високе.
Міноборони РФ заявило про нібито знищення 12 БпЛА силами ППО.
6 серпня повідомлялось про щонайменше одне влучання БпЛА по станції "Унеча", тоді виникла пожежа.
Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Унеча" є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів "Дружба".
Я сьогодні ще живий, а мо...ль не скаче.
Десантура, ЧВК й танкісти на мопедах -
Всі отримали ляща і вже у пакетах.
https://www.youtube.com/watch?v=OUmYHE51bZ0 гуморна пісня "армагеДРОН" про мочилово кацапів
Щодо відео. Щось занадто швидко все згасло... (