УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11490 відвідувачів онлайн
Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
1 977 7

Нафтоперекачувальну станцію "Унеча" на Брянщині атакували безпілотники, - росЗМІ. ВIДЕО

У ніч на 13 серпня жителі Брянської області РФ повідомили про атаку безпілотників.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

За даними жителів, ціллю знову стала нафтоперекачувальна станція "Унеча" в селі Високе.

Міноборони РФ заявило про нібито знищення 12 БпЛА силами ППО.

6 серпня повідомлялось про щонайменше одне влучання БпЛА по станції "Унеча", тоді виникла пожежа.

Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Унеча" є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів "Дружба".

Також читайте: Волгоград атакували безпілотники: мешканців 16-поверхівки евакуюють нібито через падіння уламків на дах

Автор: 

Брянськ (136) обстріл (30314) Удари по РФ (467)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...чьо та взріваєца, *****
показати весь коментар
13.08.2025 08:48 Відповісти
жопа у ******* палає
показати весь коментар
13.08.2025 09:03 Відповісти
Мертві бджоли не гудуть, хробаки - тим паче,
Я сьогодні ще живий, а мо...ль не скаче.
Десантура, ЧВК й танкісти на мопедах -
Всі отримали ляща і вже у пакетах.

https://www.youtube.com/watch?v=OUmYHE51bZ0 гуморна пісня "армагеДРОН" про мочилово кацапів
показати весь коментар
13.08.2025 08:49 Відповісти
Накрили качків? - "Дружба" під питанням?
показати весь коментар
13.08.2025 08:50 Відповісти
Вибух видно, пожежі не видно...
показати весь коментар
13.08.2025 09:08 Відповісти
Невже треба, використовувати дороговартісні дрони, щоб лупашити по якійсь станції "Унеча", якщо південна гілка нафтопроводу "Дружба" (та, що йде до наших "заклятих друзів" словаків та угорців) проходить по території України?
Щодо відео. Щось занадто швидко все згасло... (
показати весь коментар
13.08.2025 09:09 Відповісти
накуя витрачати дрони на нафтоперекачувальну станцію "дружби".коли Україна може закрити "дружбу" в Україні???
показати весь коментар
13.08.2025 09:11 Відповісти
 
 