Нефтеперекачивающую станцию "Унеча" в Брянской области атаковали беспилотники, - росСМИ. ВИДЕО
В ночь на 13 августа жители Брянской области РФ сообщили об атаке беспилотников.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
По данным жителей, целью снова стала нефтеперекачивающая станция "Унеча" в селе Высокое.
Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении 12 БПЛА силами ПВО.
6 августа сообщалось о по меньшей мере одном попадании БПЛА по станции "Унеча", тогда возник пожар.
Линейная производственно-диспетчерская станция "Унеча" является крупнейшим узлом магистральной сети нефтепроводов "Дружба".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я сьогодні ще живий, а мо...ль не скаче.
Десантура, ЧВК й танкісти на мопедах -
Всі отримали ляща і вже у пакетах.
https://www.youtube.com/watch?v=OUmYHE51bZ0 гуморна пісня "армагеДРОН" про мочилово кацапів
Щодо відео. Щось занадто швидко все згасло... (