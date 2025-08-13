Нефтеперекачивающую станцию "Унеча" в Брянской области атаковали беспилотники, - росСМИ. ВИДЕО

В ночь на 13 августа жители Брянской области РФ сообщили об атаке беспилотников.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

По данным жителей, целью снова стала нефтеперекачивающая станция "Унеча" в селе Высокое.

Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении 12 БПЛА силами ПВО.

6 августа сообщалось о по меньшей мере одном попадании БПЛА по станции "Унеча", тогда возник пожар.

Линейная производственно-диспетчерская станция "Унеча" является крупнейшим узлом магистральной сети нефтепроводов "Дружба".

