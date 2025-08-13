РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12685 посетителей онлайн
Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
2 525 7

Нефтеперекачивающую станцию "Унеча" в Брянской области атаковали беспилотники, - росСМИ. ВИДЕО

В ночь на 13 августа жители Брянской области РФ сообщили об атаке беспилотников.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

По данным жителей, целью снова стала нефтеперекачивающая станция "Унеча" в селе Высокое.

Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении 12 БПЛА силами ПВО.

6 августа сообщалось о по меньшей мере одном попадании БПЛА по станции "Унеча", тогда возник пожар.

Линейная производственно-диспетчерская станция "Унеча" является крупнейшим узлом магистральной сети нефтепроводов "Дружба".

Также читайте: Волгоград атаковали беспилотники: жителей 16-этажки эвакуируют якобы из-за падения обломков на крышу

Автор: 

Брянск (120) обстрел (28990) Удары по РФ (465)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...чьо та взріваєца, *****
показать весь комментарий
13.08.2025 08:48 Ответить
жопа у ******* палає
показать весь комментарий
13.08.2025 09:03 Ответить
Мертві бджоли не гудуть, хробаки - тим паче,
Я сьогодні ще живий, а мо...ль не скаче.
Десантура, ЧВК й танкісти на мопедах -
Всі отримали ляща і вже у пакетах.

https://www.youtube.com/watch?v=OUmYHE51bZ0 гуморна пісня "армагеДРОН" про мочилово кацапів
показать весь комментарий
13.08.2025 08:49 Ответить
Накрили качків? - "Дружба" під питанням?
показать весь комментарий
13.08.2025 08:50 Ответить
Вибух видно, пожежі не видно...
показать весь комментарий
13.08.2025 09:08 Ответить
Невже треба, використовувати дороговартісні дрони, щоб лупашити по якійсь станції "Унеча", якщо південна гілка нафтопроводу "Дружба" (та, що йде до наших "заклятих друзів" словаків та угорців) проходить по території України?
Щодо відео. Щось занадто швидко все згасло... (
показать весь комментарий
13.08.2025 09:09 Ответить
накуя витрачати дрони на нафтоперекачувальну станцію "дружби".коли Україна може закрити "дружбу" в Україні???
показать весь комментарий
13.08.2025 09:11 Ответить
 
 