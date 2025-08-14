УКР
Безпілотники атакували Волгоградський НПЗ: розлито нафтопродукти, є пожежа. ФОТО

У ніч проти четверга, 14 серпня 2025 року, безпілотники атакували російський Волгоград.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Атаку підтвердив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

За його словами, сьогодні вночі силами ППО Міністерства оборони Росії начебто було відбито масовану атаку БПЛА на територію Волгоградської області. Внаслідок падіння уламків виникло розлиття та займання нафтопродуктів на Волгоградському НПЗ.

Волгоград після атаки дронів

Також читайте: Уражено нафтоперекачувальну станцію "Унєча" у Брянській області, - Генштаб

Він також запевняє, що постраждалих немає.

Як повідомлялося, у ніч проти середи, 13 серпня 2025 року, безпілотники також масовано атакували російський Волгоград. Мешканців 16-поверхівки евакуювали нібито через падіння уламків на дах.

безпілотник НПЗ Удари по РФ
Топ коментарі
+8
гори, гори ясно, щоб тиждень не гасло
14.08.2025 06:44 Відповісти
+5
Подивився прогноз погоди, - дощів не буде
14.08.2025 07:58 Відповісти
+4
Походу рашка скоро станет первой в мире страной без НПЗ.
Поддерживаю борьбу ЗСУ за экологию на планете Гринпис должен отреагировать
14.08.2025 08:27 Відповісти
14.08.2025 06:44 Відповісти
14.08.2025 06:53 Відповісти
МОЛОДЦІ, наші рідненькі хлопчики!!! Слава ЗСУ!!!
14.08.2025 07:43 Відповісти
Гей, МОСКАЛІ, а чому ви СТОГНЕТЕ??? Ваш фюрер пуйло обіцяв же вам "двіжуху"??? То СКАЧІТЬ тепер!!!
14.08.2025 07:45 Відповісти
Подивився прогноз погоди, - дощів не буде
14.08.2025 07:58 Відповісти
І хорошого сухого вітру , як бонус.
14.08.2025 08:26 Відповісти
Походу рашка скоро станет первой в мире страной без НПЗ.
Поддерживаю борьбу ЗСУ за экологию на планете Гринпис должен отреагировать
14.08.2025 08:27 Відповісти
Та да , де там відома борцуня Грета Тумблер зі схвальними вигуками ?
14.08.2025 08:40 Відповісти
вона зараз зайнята - пливе з флотілією круізних яхт до узбережжя Гази. Везуть мішки з рисом.
14.08.2025 09:29 Відповісти
Було б дуже розумно запровадити акциз з кожного літра бензину на дрони для НПЗ расистів
14.08.2025 08:56 Відповісти
Та перейменуйте ви ті дрони на «Обломок», а то якось невдобно виходить
14.08.2025 09:40 Відповісти
Було би добре, щоб і завтра прилетіло на Волгоградський НПЗ. ППО там нема, площа НПЗ велика - тисяча гектарів, установок, які можуть палати просто дохєра. Та і резервуарний парк Красноармєйського таможеного поста на березі може горіти тижнями. Хай пожежні суда змивають нафтопродукти у Волгу, мешканці волзьких берегів аж до самої Астрахані повинні відчути наслідки свого "двіжняка".
14.08.2025 09:56 Відповісти
 
 