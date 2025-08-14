Безпілотники атакували Волгоградський НПЗ: розлито нафтопродукти, є пожежа. ФОТО
У ніч проти четверга, 14 серпня 2025 року, безпілотники атакували російський Волгоград.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
Атаку підтвердив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.
За його словами, сьогодні вночі силами ППО Міністерства оборони Росії начебто було відбито масовану атаку БПЛА на територію Волгоградської області. Внаслідок падіння уламків виникло розлиття та займання нафтопродуктів на Волгоградському НПЗ.
Він також запевняє, що постраждалих немає.
Як повідомлялося, у ніч проти середи, 13 серпня 2025 року, безпілотники також масовано атакували російський Волгоград. Мешканців 16-поверхівки евакуювали нібито через падіння уламків на дах.
Поддерживаю борьбу ЗСУ за экологию на планете Гринпис должен отреагировать