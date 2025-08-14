Вибух пролунав у Ростові, над містом стовп диму: "П#здец! #бануло просто только что!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У центрі російського Ростова пролунав вибух.
Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.
У соцмережах публікують відео, на якому видно стовп диму в центрі міста. Попередньо, у районі Ворошилівського проспекту.
Увага! Ненормативна лексика!
Раніше у Ростовській області попереджали про загрозу безпілотників.
а от підарський штаб південного війського округу геть поруч, на пушкінській, 51
а він неподалік, майже поруч
А город подумал - ученья идут
Да здраствуїт ПІЗДЄЦ !!!"