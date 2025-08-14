Вибух пролунав у Ростові, над містом стовп диму: "П#здец! #бануло просто только что!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі російського Ростова пролунав вибух.

Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

У соцмережах публікують відео, на якому видно стовп диму в центрі міста. Попередньо, у районі Ворошилівського проспекту.

Увага! Ненормативна лексика!

Раніше у Ростовській області попереджали про загрозу безпілотників.

