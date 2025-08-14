УКР
7 618 49

Вибух пролунав у Ростові, над містом стовп диму: "П#здец! #бануло просто только что!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі російського Ростова пролунав вибух.

Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

У соцмережах публікують відео, на якому видно стовп диму в центрі міста. Попередньо, у районі Ворошилівського проспекту.

Увага! Ненормативна лексика!

Раніше у Ростовській області попереджали про загрозу безпілотників.

Читайте: Безпілотники атакували Волгоградський НПЗ: розлито нафтопродукти, є пожежа. ФОТО

Автор: 

росія (67201) Удари по РФ (470)
Топ коментарі
+16
ростов ска ціленький, а треба щоб виглядав як Бахмут.
показати весь коментар
14.08.2025 10:48 Відповісти
+9
Хлапок і задімлєніє. Нічєго страшнаго.)
показати весь коментар
14.08.2025 10:47 Відповісти
+5
показати весь коментар
14.08.2025 10:45 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2025 10:45 Відповісти
криводупе підарське ппо
показати весь коментар
14.08.2025 10:47 Відповісти
Це вже результат?
показати весь коментар
14.08.2025 11:09 Відповісти
подавили ребом, не долетів кудми треба, найвірогідніше
а от підарський штаб південного війського округу геть поруч, на пушкінській, 51
показати весь коментар
14.08.2025 11:11 Відповісти
Так. І вже є в ТГ відео, на якому він туди влітає.
показати весь коментар
14.08.2025 11:12 Відповісти
це весь результат, на даху пару кірпічів вибило
показати весь коментар
14.08.2025 11:17 Відповісти
нажаль так. навіть як би по штабу долетів - то що? нічого, пару вибитих вікон. якась жалюгідна пародія, а не ураження. це щоб було про що піарити зе-лідора на телемарафоні, зєлєбобіки схавають.
показати весь коментар
14.08.2025 12:58 Відповісти
двіжуха
показати весь коментар
14.08.2025 10:47 Відповісти
тут Донецк за всю війну було бздошно перетворити на Бахмут а ви про Ростов
показати весь коментар
14.08.2025 11:21 Відповісти
слабовато...
показати весь коментар
14.08.2025 10:48 Відповісти
Для кацапської провокації згодиться. Буде ***** на що жалітися трампону.
показати весь коментар
14.08.2025 10:51 Відповісти
это просто ниочем,даже для желения *****)если б делало фсб то для картинки трупаков 10-20 сделали а так не тот масштаб.
показати весь коментар
14.08.2025 10:57 Відповісти
ключове слово - штаб
а він неподалік, майже поруч
показати весь коментар
14.08.2025 11:00 Відповісти
то не ми
показати весь коментар
14.08.2025 10:56 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2025 10:56 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2025 10:56 Відповісти
по Янику пуляють
показати весь коментар
14.08.2025 10:57 Відповісти
а у нас в квартире бил газ
показати весь коментар
14.08.2025 10:59 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2025 11:01 Відповісти
так так ,тікі не переймайтеся
показати весь коментар
14.08.2025 11:03 Відповісти
кажуть прилетіла ракета в самий центр, багато густого диму здіймається
показати весь коментар
14.08.2025 11:02 Відповісти
Есть уже видео. Это маленький пассажирский самолет со взрывчаткой. Чей - неизвестно. А нехер сбивать и подавлять дроны над городами.
показати весь коментар
14.08.2025 11:03 Відповісти
https://t.me/voynareal/120208 Відео
показати весь коментар
14.08.2025 11:05 Відповісти
у Нас таких самолйотіків дуже багато
показати весь коментар
14.08.2025 11:10 Відповісти
Беспилотник. Вот видео https://t.me/operativnoZSU/189261
показати весь коментар
14.08.2025 11:05 Відповісти
цей літак може нести ФОБ-250
показати весь коментар
14.08.2025 11:08 Відповісти
"А вы думали - в сказку папали???..."
показати весь коментар
14.08.2025 11:02 Відповісти
А город подумал, а город подумал
А город подумал - ученья идут
показати весь коментар
14.08.2025 11:13 Відповісти
це скоріше ракета кацапського пепео
показати весь коментар
14.08.2025 11:04 Відповісти
Вот і чуднєнько
показати весь коментар
14.08.2025 11:05 Відповісти
И когда вже те кацапы накуряться?
показати весь коментар
14.08.2025 11:05 Відповісти
Коли понапиваються.
показати весь коментар
14.08.2025 11:12 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2025 11:07 Відповісти
показати весь коментар
14.08.2025 11:07 Відповісти
кацапи дронами з мацкви по растову пуляють
показати весь коментар
14.08.2025 11:17 Відповісти
кіно для рудого
показати весь коментар
14.08.2025 11:18 Відповісти
Гарно куйло готується.Завтара буде трампушці показувати,як бандеровци бют по мірних домах,а він так бореться з тими укро фашистами,тому тут не все так однозначно треба зняти санкції,і взагалі унічтожить фашизм бо страдают мирние жителі...І ясно шо рижа пакля повірить(
показати весь коментар
14.08.2025 11:19 Відповісти
М-а-а-л-л-о !!!!
показати весь коментар
14.08.2025 11:21 Відповісти
це шо з типу - "Рязанский сахар"
показати весь коментар
14.08.2025 11:21 Відповісти
🤪не тот масштаб,даже без десятка жертв это не провокация,а так себе,реально ребом полупустышку подавили
показати весь коментар
14.08.2025 11:27 Відповісти
"Піздєц, піздєц;
Да здраствуїт ПІЗДЄЦ !!!"
показати весь коментар
14.08.2025 11:28 Відповісти
Війна би дуже швидко скінчилася, якщо би бубочка не позакривав би всі наші ракетні програми в 2019. Наші ракетні програми- це наш надійний щит не ядерного стримування ворога. Саме тому в нас його і забрали на першому році кінця епохи бідності і брехні.
показати весь коментар
14.08.2025 11:39 Відповісти
Якщо українці хочуть почути від президента , чому він закрив ракетну програму України під час війни , треба офіційно оформити запит до президента з підписами громадян України . Хай відповість ...
показати весь коментар
14.08.2025 11:59 Відповісти
Нащо вони самі себе обстрілюють?
показати весь коментар
14.08.2025 12:05 Відповісти
А чому не написали , що це був потужний вибух? А взагалі слабувато
показати весь коментар
14.08.2025 12:31 Відповісти
 
 