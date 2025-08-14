Взрыв прогремел в Ростове, над городом столб дыма: "П#здец! #бануло просто только что!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В центре российского Ростова прогремел взрыв.
Об этом пишет ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.
В соцсетях публикуют видео, на котором видно столб дыма в центре города. Предварительно, в районе Ворошиловского проспекта.
Внимание! Ненормативная лексика!
Ранее в Ростовской области предупреждали об угрозе беспилотников.
а от підарський штаб південного війського округу геть поруч, на пушкінській, 51
а він неподалік, майже поруч
А город подумал - ученья идут
Да здраствуїт ПІЗДЄЦ !!!"