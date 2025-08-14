РУС
Взрыв прогремел в Ростове, над городом столб дыма: "П#здец! #бануло просто только что!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре российского Ростова прогремел взрыв.

Об этом пишет ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.

В соцсетях публикуют видео, на котором видно столб дыма в центре города. Предварительно, в районе Ворошиловского проспекта.

Внимание! Ненормативная лексика!

Ранее в Ростовской области предупреждали об угрозе беспилотников.

Читайте: Беспилотники атаковали Волгоградский НПЗ: разлиты нефтепродукты, есть пожар. ФОТО

Взрыв прогремел в Ростове 14 августа Что известно
Взрыв прогремел в Ростове 14 августа Что известно

ростов ска ціленький, а треба щоб виглядав як Бахмут.
Хлапок і задімлєніє. Нічєго страшнаго.)
"А вы думали - в сказку папали???..."
криводупе підарське ппо
Це вже результат?
подавили ребом, не долетів кудми треба, найвірогідніше
а от підарський штаб південного війського округу геть поруч, на пушкінській, 51
Так. І вже є в ТГ відео, на якому він туди влітає.
це весь результат, на даху пару кірпічів вибило
Хлапок і задімлєніє. Нічєго страшнаго.)
двіжуха
ростов ска ціленький, а треба щоб виглядав як Бахмут.
тут Донецк за всю війну було бздошно перетворити на Бахмут а ви про Ростов
слабовато...
Для кацапської провокації згодиться. Буде ***** на що жалітися трампону.
это просто ниочем,даже для желения *****)если б делало фсб то для картинки трупаков 10-20 сделали а так не тот масштаб.
ключове слово - штаб
а він неподалік, майже поруч
то не ми
по Янику пуляють
а у нас в квартире бил газ
так так ,тікі не переймайтеся
кажуть прилетіла ракета в самий центр, багато густого диму здіймається
Есть уже видео. Это маленький пассажирский самолет со взрывчаткой. Чей - неизвестно. А нехер сбивать и подавлять дроны над городами.
https://t.me/voynareal/120208 Відео
у Нас таких самолйотіків дуже багато
Беспилотник. Вот видео https://t.me/operativnoZSU/189261
цей літак може нести ФОБ-250
"А вы думали - в сказку папали???..."
А город подумал, а город подумал
А город подумал - ученья идут
це скоріше ракета кацапського пепео
Вот і чуднєнько
И когда вже те кацапы накуряться?
Коли понапиваються.
кацапи дронами з мацкви по растову пуляють
кіно для рудого
Гарно куйло готується.Завтара буде трампушці показувати,як бандеровци бют по мірних домах,а він так бореться з тими укро фашистами,тому тут не все так однозначно треба зняти санкції,і взагалі унічтожить фашизм бо страдают мирние жителі...І ясно шо рижа пакля повірить(
М-а-а-л-л-о !!!!
це шо з типу - "Рязанский сахар"
🤪не тот масштаб,даже без десятка жертв это не провокация,а так себе,реально ребом полупустышку подавили
"Піздєц, піздєц;
Да здраствуїт ПІЗДЄЦ !!!"
Війна би дуже швидко скінчилася, якщо би бубочка не позакривав би всі наші ракетні програми в 2019. Наші ракетні програми- це наш надійний щит не ядерного стримування ворога. Саме тому в нас його і забрали на першому році кінця епохи бідності і брехні.
Якщо українці хочуть почути від президента , чому він закрив ракетну програму України під час війни , треба офіційно оформити запит до президента з підписами громадян України . Хай відповість ...
Нащо вони самі себе обстрілюють?
