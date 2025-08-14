РФ готується до випробування міжконтинентальної ракети "Буревестник", - Reuters
Росія, ймовірно, готується провести випробування міжконтинентальної крилатої ракети "Буревестник" з ядерною силовою установкою.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомили американські дослідники та західні джерела.
Про це свідчать супутникові знімки полігону Панково в Баренцевому морі.
Вони демонструють активну діяльність на полігоні Панково на архіпелазі Нова Земля. РФ збільшила кількість персоналу та стягнула туди додаткові кораблі і літаки, що може вказувати на підготовку до випробування ракети.
Західне джерело із питань безпеки підтвердило, що РФ готується до запуску ракети "Буревестник". Аналітики припускають, що випробування може відбутися цього тижня.
Правозахисна група "Nuclear Threat Initiative" повідомила, що "Буревестник" має погані результати випробувань: із 13 відомих запусків лише два були частково успішними.
Журналісти нагадали, що у січні 2025 року Дональд Трамп оголосив про розробку американського протиракетного щита "Золотий купол". Проте наразі невідомо, чи зможе російська ракета обійти його.
У Росії заявляли, що завдяки ядерній установці "Буревестник" має практично необмежений радіус дії та непередбачувану траєкторію польоту.
