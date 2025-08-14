УКР
РФ готується до випробування міжконтинентальної ракети "Буревестник", - Reuters

Ракета 9М730 Буревестник Росія готує випробування

Росія, ймовірно, готується провести випробування міжконтинентальної крилатої ракети "Буревестник" з ядерною силовою установкою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомили американські дослідники та західні джерела.

Про це свідчать супутникові знімки полігону Панково в Баренцевому морі.

Ракета 9М730 Буревестник Росія готує випробування

Вони демонструють активну діяльність на полігоні Панково на архіпелазі Нова Земля. РФ збільшила кількість персоналу та стягнула туди додаткові кораблі і літаки, що може вказувати на підготовку до випробування ракети.

Західне джерело із питань безпеки підтвердило, що РФ готується до запуску ракети "Буревестник". Аналітики припускають, що випробування може відбутися цього тижня.

Правозахисна група "Nuclear Threat Initiative" повідомила, що "Буревестник" має погані результати випробувань: із 13 відомих запусків лише два були частково успішними.

Журналісти нагадали, що у січні 2025 року Дональд Трамп оголосив про розробку американського протиракетного щита "Золотий купол". Проте наразі невідомо, чи зможе російська ракета обійти його.

У Росії заявляли, що завдяки ядерній установці "Буревестник" має практично необмежений радіус дії та непередбачувану траєкторію польоту.

Топ коментарі
+13
Надіюсь від радіаційного зараження в результаті аварії здохне якнайбільше кацапів.
14.08.2025 13:45 Відповісти
+8
"Там вчора у підарів, по давній традиції, на передодні важливих подій, повинні були запускати чергову вундерфавлю - ****** з ядрьонним двигуном "буревестник".
Ну вообщем вона *** вийшла з пускової.
Тепер ніхто не знає що з цим робить і як до нього підійти(це одна з основних причин, чому від цього проекту відмовився совок - проблеми з деактивацією пристрою вразі нештатной спроби писку). Теоретично воно там може і *******. Спроба пуску була з полігону на узбережжі Білого моря в напрямку Нової Землі."(с)
14.08.2025 13:41 Відповісти
+7
Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах...

я заплутався, знову!
арешнік.
бурівєснік.
14.08.2025 13:40 Відповісти
Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах...

я заплутався, знову!
арешнік.
бурівєснік.
14.08.2025 13:40 Відповісти
на Аляску !!!!!!!!!!!!

це саме той унікальний випадок....

.
14.08.2025 14:43 Відповісти
Наче в Україні замкнутий цикл виробництва ракет всіх типів, навіть "сатани" ,...чи ми випробовуємо народ новими більш потужніми відосиками?
14.08.2025 13:40 Відповісти
Сатана створена на ПівденМаші, в Дніпрі в часи совка. Ви не знали?
14.08.2025 13:42 Відповісти
Так то тоді колись було, в зараз? Мабуть і креслення вже продали..
14.08.2025 13:57 Відповісти
Нажаль в нас ще є замкнутий цикл виробництва промосковських клоунів. Промосковських клоунів тупоголове населення цінує більше ніж власну безпеку.
14.08.2025 14:20 Відповісти
"Там вчора у підарів, по давній традиції, на передодні важливих подій, повинні були запускати чергову вундерфавлю - ****** з ядрьонним двигуном "буревестник".
Ну вообщем вона *** вийшла з пускової.
Тепер ніхто не знає що з цим робить і як до нього підійти(це одна з основних причин, чому від цього проекту відмовився совок - проблеми з деактивацією пристрою вразі нештатной спроби писку). Теоретично воно там може і *******. Спроба пуску була з полігону на узбережжі Білого моря в напрямку Нової Землі."(с)
14.08.2025 13:41 Відповісти
вже ж були "вдалі" запуски бурєвєсніка кацапами майже рівно 6 років тому. Все завершилося ракиактивним забрудненням. Читайте : Інцидент у Ньоноксі
14.08.2025 13:55 Відповісти
Що, не взлетіла?
Знову мосфільму прийдеться мультики робити
14.08.2025 14:22 Відповісти
Це в честь зустрічі зі старим аутистом.
14.08.2025 13:43 Відповісти
Надіюсь від радіаційного зараження в результаті аварії здохне якнайбільше кацапів.
14.08.2025 13:45 Відповісти
Усі разом... .
14.08.2025 13:53 Відповісти
Хоть би вона там пи₴данула !
14.08.2025 15:51 Відповісти
Це все минуле сторіччя при порівнянні з балістичною ракетою Зеленського "Смарагдовий піструн" (довгий) та гіперзвуком "Зелений балабол"
14.08.2025 13:48 Відповісти
У Росії заявляли, що завдяки ядерній установці "Буревестник" має практично необмежений радіус дії та непередбачувану траєкторію польоту. Джерело: https://censor.net/ua/n3568635
Тобто може звізданути і по мацкві. 😉
14.08.2025 13:49 Відповісти
Москаль шина валиться валиться...І нові міжконтинентальні ракети випробовує
14.08.2025 13:50 Відповісти
Нові старі розробки ще імперських часів. Це "діди" ще вміли створювати працюючі комплекси, а у ******** андрофагів руки ростуть з дупи. Та все одно, ягель будуть жрати з кропивою, але при цьому намагатимуться зваяти нову смертельну вундервафлю. Це менталітет.
14.08.2025 14:00 Відповісти
Німці теж спішили перед поразкою.
14.08.2025 13:54 Відповісти
бажано щоб вона знов ******* поближе до Архангельська.
14.08.2025 14:00 Відповісти
а тим часом
14.08.2025 14:05 Відповісти
гладков ще ... не прокинувся. Дуже б гарно було б якби сон був ВЄЩІМ.
14.08.2025 14:10 Відповісти
Новітня ракета "Говномесник" з головним конструктором Бопосовим.
14.08.2025 14:13 Відповісти
8 серпня 2019 року на полігоні біля селища Ньюнокс Архангельської області на пітьмі стався вибух ядерної установки - двигуна-реактора крилатої ракети "Буревестник'. Загинуло п'ятеро рашистських інженерів-розробників ракети від "Росатому".
Внаслідок теплового вибуху з викидом радіоактивних елементів відбулось радіаційне зараження прилеглої території. Виникла паніка серед місцевих жителів - повідомлялося, що в містах Архангельськ та Сєвєродвінськ закінчились запаси йоду.
Обізнані джерела стверджують, що вибух спричинили недоліки конструкції КР, у ядерному двигуні якої була передбачена система охолодження реактора лише зустрічним потоком повітря. Оскільки після запуску двигуна і команди "старт" ракета чомусь не полетіла, а засоби зупинки реактора не спрацювали, то це призвело до швидкого його перегріву і теплового вибуху. Ось така банальна історія.
14.08.2025 14:22 Відповісти
Перша стаття, у якій описувався ТЯРД, була написана ще 1958 року, але відтоді ніхто й досі стовідсотково не впевнений, що термоядерний двигун можливий. Тобто з теоретичними міркуваннями все добре. Але наука має справу з теоріями, які перевіряються експериментами. А в технічних науках експериментом є робочий зразок технології.

Термоядерний ракетний двигун - технологія, робочий зразок якої досі ніхто навіть не намагався будувати, ну, окрім )(уйлокассапердії. 😂
14.08.2025 14:35 Відповісти
«Это просто опасно»Ракету «Буревестник», при испытаниях которой погибли 7 человек, вообще незачем было создавать, утверждает инженер, разработчик РЛС Андрей Горбачевский.

Американский телеканал CNBC недавно сообщил, что испытание ракеты «Буревестник» под Архангельском было по счету пятым, и все пять - неудачные. Это приемлемое количество неудач для нового проекта?

- Нет. Считается, что норма - это один неудачный запуск из трех. Если пять запустили - и все провальные, то это уже ЧП. Это показывает, что разработка системы оказалась провальной. Она настолько сырая, что выпускать ее на испытания было рано. Нужно было серьезно дорабатывать, испытывать на стендах, а не направлять сразу на пуск.

- Исходя из того, что при последних испытаниях погибли пятеро разработчиков двигателя и двое военных, что выброс радиации был небольшим, можно ли предположить, на каком этапе произошла авария?
14.08.2025 14:53 Відповісти
Это запасной вариант. Не захочет путьнкин на Аляску ехать, ракета ПисТанет и уважительная причина - " Я инвалид, мне ножка болит".
14.08.2025 14:54 Відповісти
(перед зустріччю),а для смороду в кальсонах "трампона" куйло вирішив чергового "чортополоха" запустити
14.08.2025 14:56 Відповісти
дело в том что от такой вундервафли в кальсоны не трамп наложит а скорее жители архангельска)
14.08.2025 15:07 Відповісти
жителі Архангельска від народження і до смерті живуть з рашистським лайном не тільки в кальсонах.але і в холодильниках.а головно в мозгах...
14.08.2025 15:11 Відповісти
Конченые...
Живут в 21 веке, время создавать iphone, ИИ, колонизировать солнечную систему...
А эти дебилы тянут всю планету в средние века...
Захватывать чужую землю, чтобы что? Растить на ней пшеницу??? Идиоты...
14.08.2025 15:41 Відповісти
 
 