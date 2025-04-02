Розробники з НАТО запропонували реальні варіанти протидії російським КАБам

Завершився конкурс інновацій, проведений під егідою НАТО, з пошуком рішень проти КАБів - плануючих далекобійних бомб, передовсім комплектів УМПК, які активно використовує РФ. Три команди, які запропонували найефективніші розробки, отримали відзнаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики Defense Express.

Найефективніші пропозиції щодо боротьби з КАБами

французька Alta Ares запропонувала рішення з використанням штучного інтелекту для виявлення, ідентифікації та прогнозування траєкторії польоту плануючих бомб.

Як зазначено, компанія адаптувала вже наявну систему, яка була створена для розвідувальних місій в Україні до нової задачі.

Система використовує алгоритми штучного інтелекту для обробки відео та акустичної інформації. Вона підтримує дві ключові функції - оповіщення військ у прогнозованій зоні влучання з метою вмикання засобів РЕБ та заняття укриття, яке має врятувати від бомби, що вже не може забезпечити відповідну точність ураження. Окрім того, система дозволяє передбачати можливі напрями російської атаки для превентивних дій.

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німецький стартап Tytan Technology, який для перехоплення КАБів запропонував свій зенітний дрон Tytan, що вже вміє збивати БПЛА.

Нагадаємо, що його випробування розпочались в Україні ще на рівні грудня 2024 року. Цей дрон з низькою вартістю виготовлення має дальність польоту понад 15 км, швидкість понад 250 км/год та бойову частину у 1 кг. За наведення на ціль відповідає машинний зір.

стартап з Франції Atreyd з ідеєю створити автономний рій дронів-камікадзе. Ідея - сформувати "стіну дронів" для перехоплення КАБів у польоті з використанням ультразвукової системи виявлення та наведення.

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За словами очільника Командування НАТО з питань трансформації П'єра Вандьє, три переможці "отримали високу оцінку України, як такі, що відповідають поточним потребам", при цьому одним з членів журі був український військовий, який зараз на передовій.

Зауважимо, щоокрім команд з країн НАТО одним з фіналістів була команда з України Night Watch, хоча можлива участь у конкурсі компаній не з країн Альянсу не оголошувалась. Зазначимо, що публічно відомо про українську розробку Night Watch Lima - комплекс РЕБ, який направлений саме на протидію КАБам.

"Цікаво, що у питанні кінетичній протидії більшість команд зійшлись на дронах, з ухилом на ройове використання, одна із систем дозволяла одночасне керування 200 дронами, а також їх мінімальну ціну. Також увага приділялась системам РЕБ, які нівелюють точність наведення, бо у російських КАБах використана супутникова система навігації. При цьому зазначено, що одна з таких систем РЕБ з використанням алгоритмів штучного інтелекту вже дуже добре зарекомендувала у бойових умовах", - ідеться в резюме.

Також згадана пропозиція щодо використання мікрохвильової енергії для випалення електроніки. Але жодного разу не згадано про бойові лазери, що прямо натякає на реалістичних розгортання такого озброєння у короткостроковій перспективі.

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Наступною темою Innovation Challenge на червень 2025 року оголошено боротьбу з дронами на оптоволокні.