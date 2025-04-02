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Новини ЗСУ навчилися протидіяти КАБам Протидія КАБам
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Розробники з НАТО запропонували реальні варіанти протидії російським КАБам

каб,каби

Завершився конкурс інновацій, проведений під егідою НАТО, з пошуком рішень проти КАБів - плануючих далекобійних бомб, передовсім комплектів УМПК, які активно використовує РФ. Три команди, які запропонували найефективніші розробки, отримали відзнаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики Defense Express.

Найефективніші пропозиції щодо боротьби з КАБами

  • французька Alta Ares запропонувала рішення з використанням штучного інтелекту для виявлення, ідентифікації та прогнозування траєкторії польоту плануючих бомб.

Як зазначено, компанія адаптувала вже наявну систему, яка була створена для розвідувальних місій в Україні до нової задачі.

Система використовує алгоритми штучного інтелекту для обробки відео та акустичної інформації. Вона підтримує дві ключові функції - оповіщення військ у прогнозованій зоні влучання з метою вмикання засобів РЕБ та заняття укриття, яке має врятувати від бомби, що вже не може забезпечити відповідну точність ураження. Окрім того, система дозволяє передбачати можливі напрями російської атаки для превентивних дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провели перші в Україні випробування FPV-дронів на оптоволокні з дальністю понад 20 км. ФОТОрепортаж

  • німецький стартап Tytan Technology, який для перехоплення КАБів запропонував свій зенітний дрон Tytan, що вже вміє збивати БПЛА.

Нагадаємо, що його випробування розпочались в Україні ще на рівні грудня 2024 року. Цей дрон з низькою вартістю виготовлення має дальність польоту понад 15 км, швидкість понад 250 км/год та бойову частину у 1 кг. За наведення на ціль відповідає машинний зір.

  • стартап з Франції Atreyd з ідеєю створити автономний рій дронів-камікадзе. Ідея - сформувати "стіну дронів" для перехоплення КАБів у польоті з використанням ультразвукової системи виявлення та наведення.

Читайте: ЗСУ знайшли спосіб, як нейтралізувати російські КАБи, - The Telegraph

За словами очільника Командування НАТО з питань трансформації П'єра Вандьє, три переможці "отримали високу оцінку України, як такі, що відповідають поточним потребам", при цьому одним з членів журі був український військовий, який зараз на передовій.

Зауважимо, щоокрім команд з країн НАТО одним з фіналістів була команда з України Night Watch, хоча можлива участь у конкурсі компаній не з країн Альянсу не оголошувалась. Зазначимо, що публічно відомо про українську розробку Night Watch Lima - комплекс РЕБ, який направлений саме на протидію КАБам.

"Цікаво, що у питанні кінетичній протидії більшість команд зійшлись на дронах, з ухилом на ройове використання, одна із систем дозволяла одночасне керування 200 дронами, а також їх мінімальну ціну. Також увага приділялась системам РЕБ, які нівелюють точність наведення, бо у російських КАБах використана супутникова система навігації. При цьому зазначено, що одна з таких систем РЕБ з використанням алгоритмів штучного інтелекту вже дуже добре зарекомендувала у бойових умовах", - ідеться в резюме.

Також згадана пропозиція щодо використання мікрохвильової енергії для випалення електроніки. Але жодного разу не згадано про бойові лазери, що прямо натякає на реалістичних розгортання такого озброєння у короткостроковій перспективі.

Читайте: В Україні випробують естонську мініракету Mark 1, призначену для протидії безпілотникам, - ЗМІ

Наступною темою Innovation Challenge на червень 2025 року оголошено боротьбу з дронами на оптоволокні.

Автор: 

випробування (402) НАТО (6436) інновації (91) КАБ (355)


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Топ коментарі
+17
Единственные реальный вариант - сбитие самолетов... Все остальное фигня.
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02.04.2025 10:13
+15
Глобальніше треба мислити,росію треба знищити
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02.04.2025 10:25
+9
По факту це все можна б було замінити умовно однією "довгою" ракетою ППО, яка мала б збити той су-34 і на тому й кінець.
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02.04.2025 10:16
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Все запропоноване - дорого, складно, і тому ненадійно і матиме мале розповсюдження.
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02.04.2025 10:10 Відповісти
По факту це все можна б було замінити умовно однією "довгою" ракетою ППО, яка мала б збити той су-34 і на тому й кінець.
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02.04.2025 10:16 Відповісти
Ракета - це як куля. Однієї кулі недостатньо, ще гвинтівка треба.
В нашому випадку - літаки ДРЛО, які будуть супроводжувати ціль, що ховається за радіогоризонтом, вистрибує лише для того, щоб вертикально набрати висоту і кинути КАБ.
Ці літаки якраз нам і не дають.
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02.04.2025 10:18 Відповісти
В євпропейців нажаль по іншому не буває(
F-16 Fighting Falcon - Вартість одиниці: $34 млн
Dassault Rafale - Вартість одиниці: €100млн
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02.04.2025 10:16 Відповісти
"дрон з низькою вартістю виготовлення "
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02.04.2025 10:56 Відповісти
Единственные реальный вариант - сбитие самолетов... Все остальное фигня.
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02.04.2025 10:13 Відповісти
+ знищення літаків на аеродромах (ангарах)!
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02.04.2025 10:18 Відповісти
+ знищення складів.
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02.04.2025 10:25 Відповісти
Глобальніше треба мислити,росію треба знищити
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02.04.2025 10:25 Відповісти
Ще до виліту, на аеродромі...
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02.04.2025 10:18 Відповісти
На самому є два більш потужних рішень.
1 Надати Україні балістичні ракети з радіусом дії до 1500 км.
2 Ввести страшні та нестримні двоїчні та третині санкції на посередників (та країн де вони платять податки) на продаж кацапії ПЛІС, процесорів та ******** GaN та SiC електроніки. Таке можуть виробляти тільки США, ЄС та їх союзники - Тайвань, Южна Корея і Японія. До речі ще і Ізраїль. Його треба поминути особливо! Китай не може. Навіть про це не ******* мені.
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04.04.2025 02:22 Відповісти
"Три команди, які запропонували найефективніші розробки, отримали відзнаки"
Тобто, далі "пропозицій" і "відзнак" справа не пішла?
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02.04.2025 10:25 Відповісти
тупі розробники з НАТО, потрібно замаринувати на шашлики українців, дочекатись кацапів, а потім хероїчно не втекти і вуаля- ти лідор клінічних ідіотів із залізобетонними яйцями та могутній какій разніцей...
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02.04.2025 10:33 Відповісти
За флуд і кацапізм - в спам !
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02.04.2025 11:14 Відповісти
що клінічний зебілоїд, повноваженнями в опі віслюка мариш?
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02.04.2025 11:27 Відповісти
Від отримання відзнаки до практичного застосування пройде років п'ять, нажаль...
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02.04.2025 10:38 Відповісти
А за п'ять років тричі зміняться технології ведення війни.
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02.04.2025 10:40 Відповісти
Зараз все набагато швидше розвивається. 2 роки тому не було і згадки про дрони-перехолювачі, а зараз вони нищать кацапські дрони сотнями.
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02.04.2025 10:57 Відповісти
Винищення пілотів разом з сім'ями
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02.04.2025 10:40 Відповісти
Збивати КАБи, це як "рубати вітки бур'яну" - безглузда робота.
Що би знищити "бур'ян", потрібно знищувати "корені" - знищувати ЗАВОДИ, де виготовляються ті КАБи та ЛІТАКИ!
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02.04.2025 10:59 Відповісти
Вдаримо по КАБах масовими шикуваннями і скупченнями!
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02.04.2025 11:03 Відповісти
рік проводили конкурс, тепер рік будуть виробляти дослідний зразок і рік випробовувати
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02.04.2025 12:28 Відповісти
 
 