НКЦБФР зафиксировала грубые нарушения в корпоративном управлении "Укрэнерго"

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) провела внеплановую проверку ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и обнаружила грубые нарушения в работе наблюдательного совета компании.

Об этом говорится в акте проверки от 5 сентября 2025 года, который есть в распоряжении редакции "Главком", информирует Цензор.НЕТ.

Как говорится в документе НКЦБФР, 1 и 7 июля 2025 года наблюдательный совет "Укрэнерго" принял решение о назначении нового состава правления компании. При этом:

"кандидатуры членов правления не были предварительно рассмотрены комитетом по вопросам назначений и вознаграждений";

"протоколы заседаний не содержат необходимых выводов комитета и проектов решений";

"принятые решения противоречат требованиям устава ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и Закона Украины "Об акционерных обществах".

01.07.2025 и 07.07.2025 председателем правления "Укрэнерго" Виталием Зайченко были предоставлены предложения по составу правления, в который было предложено включить Алексея Брехта, Ивана Юрика, Олега Скрипника, Наталью Скорейко. И НКЦБФР констатирует незаконность их назначения.

"Утверждение Общества о том, что Наблюдательным советом ЧАО "НЭК "УКРЭНЕРГО" принято решение в соответствии с требованиями Закона Украины "Об акционерных обществах", Устава НЭК "Укрэнерго" и внутренних положений общества является ложным.

...наблюдательным советом ЧАО "НЭК "Укрэнерго" на заседании 07.07.2025 принято решение об избрании состава правления Общества без предварительного согласования кандидатур Комитетом по назначениям и определению вознаграждений, что является нарушением требований абзаца второго части второй статьи 77 Закона Украины "Об акционерных обществах", - говорится в акте проверки.

Отдельно отмечается, незаконные решения наблюдательного совета "Укрэнерго" принимались, в частности, и при участии ее "независимых" международных представителей. К ним относятся:

Еппе Кофод - председатель Наблюдательного совета ЧАО "НЭК "Укрэнерго", который с 2019 по 2022 год он занимал должность министра иностранных дел Дании;

Ян Генрик Монтелл (Финляндия) - председатель комитета по вопросам аудита, занимавший должность старшего вице-президента и финансового директора Fingrid Oyj (2013-2022);

Патрик Роланд Дрейхен (Германия) - председатель комитета по инвестициям и стратегии, является экспертом по вопросам климата и энергетики и работал в Федеральном министерстве экономики и защиты климата Германии;

Луиджи Де Франчискис (Италия) - председатель комитета по назначениям и вознаграждениям, ранее был членом правления ENTSO-E и возглавлял регуляторные направления компании TERA.

В документе НКЦБФР, в частности, отмечается, что "независимые члены наблюдательного совета, вопреки своей функции обеспечения контроля за соблюдением процедур, участвовали в принятии решений без соблюдения требований закона".

НКЦБФР подытожила, что выявленные действия "свидетельствуют о системных недостатках корпоративного управления в ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и требуют безотлагательного устранения". Комиссия приняла решение вынести компании публичное предупреждение и обязать исправить нарушения.

Среди "украинских" представителей наблюдательного совета "Укрэнерго":

Юрий Бойко - в 2020 году и.о. министра энергетики Украины, в 2020-2021 гг. заместитель заместителя министра энергетики.

Алексей Никитин - в 2021-2022 гг. заместитель начальника отдела в НКРЕКП, в 2022 г. - советник генерального директора АО "Оператор рынка".

Анатолий Гулей - в 2019 г. - сопредседатель Экспертного Совета при НБУ, в 2023 г. - назначен вице-президентом компании "Crowe Mihailenko".

В то же время два представителя от государства, Никитин и Гулей, не поддержали признанные НКЦБФР незаконными решения коллег по наблюдательному совету и голосовали "против" их принятия.