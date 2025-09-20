На фронте погиб бывший сотрудник "Повернись живим" Тарас Шпук. ФОТО

19 сентября во время выполнения боевого задания погиб воин и экс-сотрудник фонда "Повернись живим" Тарас Шпук с позывным Череп. Ему было 34 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в фонде.

Тарас начал работу в "Повернись живим" в 2019 году. Именно тогда в фонде решили формировать ветеранский отдел, первым работником которого и стал Тарас Шпук. Именно он принес идею развивать ветеранский спорт и доказал его эффективность в адаптации военных после ранений.

"Мы искали кого-то, кто имел бы безупречную репутацию, был своим в ветеранском сообществе и не воровал деньги. В самом же ветеранском сообществе единогласно посоветовали Тараса. У него действительно была безупречная репутация, потому что он был очень честным. Шпук был фанатом своего дела. Иногда это могло кому-то казаться нездоровым, но лично мне очень импонировало: если любовь - то навсегда, если работа - то с головой", - вспоминает экс-руководитель коммуникационного отдела "Повернись живим" Ольга Омельянчук.

Тарас занимался проблемами участников российско-украинской войны, так как и сам был ветераном. Во время АТО он защищал Украину в составе одного из добровольческих батальонов, а до этого участвовал в Революции Достоинства.

"Тарас был, в буквальном смысле, "директором Украины". Он знал всех, его знали все. Он решал любые вопросы, всегда включался и был генератором идей. Он занимался развитием ветеранского спорта в Украине и был душой Invictus Games. На нем держалась куча операционной работы, на нем держалась команда, держалось их моральное состояние. Он был символом, талисманом и сердцем Invictus Games и ветеранского спорта еще до полномасштабки. Он не руководил этими процессами, но реально он делал всю работу", - говорит директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.

В феврале 2022-го, когда Россия начала второй этап войны против Украины, вся команда Фонда активно включилась в процесс обеспечения войска необходимым. Тарас стал военным менеджером - занимался коммуникацией с подразделениями и развозил имущество.

"Тарасу было стыдно отказывать, поэтому он вечно всем помогал и вообще был добряком. Мог наругать за что-то, но никогда не конфликтовал. Принимал все запросы с инфолинии в феврале-марте 2022-го, когда надо было кого-то где-то забрать, отвезти, встретить, когда никто другой не мог в это включиться, потому что все были заняты", - вспоминает Анна Колесникова.

Несмотря на бешеную загруженность, Тарас с коллегами эвакуировал из тогда охваченного войной Ирпеня спортивное оборудование для ветеранов-участников сборной Украины на Invictus Games. Тарас лично участвовал в подготовке украинской сборной на прошлогодние соревнования в Гааге. А когда нашим защитникам аплодировал весь цивилизованный мир, Тарас просто радовался, что это стало возможным, несмотря на попытки России уничтожить украинцев и их идентичность.

Вместе с подготовкой украинских сборных к Invictus Games в разные годы, Тарас также организовывал Ветеранский форум и готовил сборные и для других соревнований. Он настолько был предан делу, что хотел быть вовлеченным в этот процесс даже когда уволился из Фонда в ноябре 2023 года.

"Еще с 24 февраля 2022-го он сразу хотел идти в армию, как и многие другие. Ему не хватило опыта, который он приобрел во время АТО - такую категорию называют "недовоювався". Он хотел туда. Когда попал в армию, попадал под обстрелы, постоянно стремился к риску. Конечно, мы этого не приветствовали, но его туда тянуло. Тарас был глубоко погружен в милитарное сообщество с 2014-го года - то есть надо понимать, что это не была для него просто работа, это была его жизнь. Он жил этим, он горел и поэтому был невероятным", - вспоминает Тарас Чмут.

Все коллеги, которым посчастливилось поработать с Тарасом Шпуком, вспоминают его как трудолюбивого, идейного, доброго и принципиального специалиста. А еще для многих из команды он стал верным другом.

"Это первый сотрудник "Повернись живим", который погиб во время боевых действий после начала полномасштабной войны. Это неожиданно и очень печально. Сейчас тяжело всей старой команде Фонда, его друзьям и тем, кто проживал с ним все эти годы. Честно говоря, мы очень ждали, когда же Шпук уже навоюется и вернется обратно в команду "Повернись живим". Мы строили планы вместе.

Это огромная потеря для ветеранского спорта, потому что он был одним из двигателей. Это точно очень ролевая модель для страны - как минимум, с точки зрения ветеранской среды. Он тянул тему ветеранского спорта тогда, когда мало кто ею занимался в стране, и если бы она операционно в те давние годы не выстрелила, то не приезжал бы принц Гарри в Украину и не было бы этого всего", - говорит директор фонда Тарас Чмут.

"Он был скептиком и "человеком-"зрадонькою", которому всегда все не так, и все надо исправлять. Но я его за это обожал и всегда говорил - "Возвращайся в ПЖ, будешь наводить порядки". Человек, которому было не все равно, ценностно наш человек. Поэтому мы с ним периодически сотрудничали как со специалистом и приглашали его тренировать ветеранов и организовывать мероприятия по адаптивному спорту", - написал руководитель HR-направления Дмитрий Колосюк.

"Мы познакомились с Тарасом еще во время революции Достоинства. Тогда вместе занимались локацией в Доме профсоюзов, участвовали в нескольких "зарубах". Затем пересекались в общественном секторе, а затем встретились в ПЖ. В Invictus Games он был целой вехой. Тарас даже научился тренировать ветеранов в игре в баскетбол на креслах колесных, пробовал еще регби на креслах колесных. Был многолетней поддержкой и операционным менеджером Игр Непокоренных", - написал руководитель ветеранского отдела Тарас Ковалик.

"Это был самый искренний человек из всех, кого я знаю. Он был как ребенок, в лучшем смысле этого слова, - в нем совсем не было двойного дна", - написала ассистент директора и секретарь Наблюдательного совета Лиза Шовикова.

"Тарас - невероятный. Таких, как он, больше нет. Это человек, который заботился обо всех даже тогда, когда у самого не было сил. Всем нам очень повезло иметь его в своей жизни", - написала операционный менеджер департамента стратегических инициатив Дарья Прикуп.