Гривня продолжает снижаться по отношению к евро: Нацбанк установил официальный курс на среду

Гривня стабильна относительно доллара США, но продолжает снижаться относительно евро.

По итогам торгов на межбанке Нацбанк установил официальный курс гривни к доллару США на среду, 24 сентября, на уровне 41,3780 грн/$, по сравнению с 41,3811 грн/$ во вторник. Напомним, 13 января курс гривни опускался до исторического минимума на уровне 42,2841 грн/$.

В то же время курс гривни к евро снизился еще на 7 копеек - до 48,8012 грн за евро. 2 июля он опускался до нового исторического минимума на уровне 49,4093 грн за евро.

Напомним, Национальный банк объявил о переходе к режиму управляемой гибкости обменного курса гривни с 3 октября 2023 года, отказываясь от фиксированного курса гривни, который действовал с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

При этом режиме официальный курс будет определяться на межбанковском рынке, а не устанавливаться директивно Национальным банком. В то же время НБУ и дальше будет контролировать ситуацию и на постоянной основе компенсировать структурный дефицит иностранной валюты на межбанковском валютном рынке.