Новости Боевые действия на востоке
Самые большие вызовы для пограничников сосредоточены на Купянском, Краматорском и Покровском направлениях, - ГПСУ

сводка Генштаба

Самая сложная ситуация для подразделений Государственной пограничной службы Украины сейчас наблюдается на Купянском, Краматорском и Покровском направлениях.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, российские войска активно применяют тактику продвижения малыми пехотными группами, пытаясь проникать к украинским позициям, накапливаться и переходить в атаку. При этом враг активно использует беспилотники, в частности FPV-дроны с оптоволоконным управлением, а также минометы, артиллерию и авиацию.

"Это серьезные вызовы для наших подразделений, однако разведывательно-ударные беспилотные комплексы, в частности "Феникс", применение артиллерии и поддержка других пограничных подразделений позволяют нам удерживать позиции и уничтожать силы врага", - подчеркнул Демченко.

Он также сообщил о ситуации на северной границе с Россией. Хотя на большинстве участков активных боевых действий нет, пограничные районы Черниговщины, Сумщины и Харьковщины ежедневно подвергаются обстрелам. Особенно интенсивно враг бьет по Сумской и Харьковской областях, прицельно атакуя как позиции Сил обороны, так и гражданские населенные пункты.

Госпогранслужба (6876) война в Украине (6321)
На телемарафоні - тільки Зе-правда
29.09.2025 10:57 Ответить
хто небуть розкажіть речнику демченко, що головні виклики для прикордонників, саме прикордонників зосереджені на кордонах: бєлорасєєй, польщею, словакією, мадярією, молдовою та румунією!!!!
бо, під куп'янском краматорськом та покровськом прикордонники виконують не прикордонні задачі притаманні виключно прикордонникам!
а, загально військові. і нічим не відрізняються від морпехів, піхоти, дшв....
29.09.2025 11:00 Ответить
 
 