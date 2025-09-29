Самые большие вызовы для пограничников сосредоточены на Купянском, Краматорском и Покровском направлениях, - ГПСУ

Самая сложная ситуация для подразделений Государственной пограничной службы Украины сейчас наблюдается на Купянском, Краматорском и Покровском направлениях.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, российские войска активно применяют тактику продвижения малыми пехотными группами, пытаясь проникать к украинским позициям, накапливаться и переходить в атаку. При этом враг активно использует беспилотники, в частности FPV-дроны с оптоволоконным управлением, а также минометы, артиллерию и авиацию.

"Это серьезные вызовы для наших подразделений, однако разведывательно-ударные беспилотные комплексы, в частности "Феникс", применение артиллерии и поддержка других пограничных подразделений позволяют нам удерживать позиции и уничтожать силы врага", - подчеркнул Демченко.

Он также сообщил о ситуации на северной границе с Россией. Хотя на большинстве участков активных боевых действий нет, пограничные районы Черниговщины, Сумщины и Харьковщины ежедневно подвергаются обстрелам. Особенно интенсивно враг бьет по Сумской и Харьковской областях, прицельно атакуя как позиции Сил обороны, так и гражданские населенные пункты.

