Премьер-министр Нидерландов Схооф прибыл в Киев. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, который находится с визитом в Киеве, посетили Михайловскую площадь и почтили память погибших украинских воинов.

"С премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом вместе почтили память погибших украинских защитников и защитниц. С благодарностью бережем память обо всех, кто отстаивал нашу свободу, об их подвиге. Светлая память украинским защитникам и защитницам, которые погибли, добывая для Украины независимость. Вечная благодарность каждому и каждой", - отметил президент.

Это уже второй визит Схоофа в Киев после его назначения премьером в июле 2025 года.

