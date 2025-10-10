Воины ССО уничтожили российскую ДРГ в Ямполе в Донецкой области. ВИДЕО
Воины Сил специальных операций уничтожили российскую ДРГ в Ямполе Донецкой области.
Соответствующее видео защитники обнародовали в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Враг пытался закрепиться в населенном пункте небольшими диверсионно-разведывательными группами.
"Целью врага было создание плацдарма для дальнейших штурмовых действий. Для стабилизации ситуации и восстановления контроля за районом в населенный пункт вошли группы 8 полка Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Спецназовцы провели комплекс специальных действий, обнаружили и уничтожили группы противника, осуществили зачистку территории и не допустили дальнейшего продвижения врага", - говорится в сообщении.
Украинские воины нанесли потери врагу и отбросили его от Ямполя.
