Воины ССО уничтожили российскую ДРГ в Ямполе в Донецкой области. ВИДЕО

Воины Сил специальных операций уничтожили российскую ДРГ в Ямполе Донецкой области.

Соответствующее видео защитники обнародовали в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Враг пытался закрепиться в населенном пункте небольшими диверсионно-разведывательными группами.

"Целью врага было создание плацдарма для дальнейших штурмовых действий. Для стабилизации ситуации и восстановления контроля за районом в населенный пункт вошли группы 8 полка Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Спецназовцы провели комплекс специальных действий, обнаружили и уничтожили группы противника, осуществили зачистку территории и не допустили дальнейшего продвижения врага", - говорится в сообщении.

Украинские воины нанесли потери врагу и отбросили его от Ямполя.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ