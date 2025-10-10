Новые правила въезда в ЕС: Польша выбрала первые пункты на границе с Украиной для внедрения системы EES
Польша начнет внедрение новой системы въезда/выезда в ЕС (Entry/Exit System, EES) с двух пунктов пропуска на границе с Украиной.
Уже с этого воскресенья, 12 октября, EES заработает на автомобильном пограничном переходе Медыка - Шегини и железнодорожном переходе Пшемысль - Мостиска, передает Liga.net со ссылкой на польскую пограничную службу.
Польские пограничники начали тестировать новую биометрическую систему контроля в середине сентября 2025 года.
Как сообщалось, с 12 октября начнется введение новой Системы въезда/выезда (EES).
Она будет работать в 29 европейских странах, включая те, которые ассоциированы с Шенгенской зоной, и будет касаться граждан третьих стран, въезжающих в ЕС на краткосрочный срок.
Система будет собирать биометрические данные, такие как отпечатки пальцев, изображения лица и другую информация о путешествиях, постепенно заменяя действующую систему штамповки паспортов.
EES будут внедрять постепенно в течение шести месяцев. После окончания этого периода EES должна быть развернута на всех пунктах пропуска через границу.
