Стоит ли выбирать дистанционную школу для подростка?

Подростковый возраст - это время поиска себя, собственных интересов и целей. Именно тогда для ребенка крайне важно находиться в среде, которая поддерживает, вдохновляет и помогает раскрыть потенциал. К сожалению, обычная школа далеко не всегда способна это сделать.

Поэтому все больше родителей обращают внимание на дистанционное обучение - формат, который сочетает качественное образование, свободу и комфорт. На примере первой и крупнейшей в Украине дистанционной школы "Оптима" рассказываем, почему это может стать лучшим решением для подростка.

Гибкость в обучении - приоритет

Фокус ребенка в подростковом возрасте направлен на очень много вещей: интересы, увлечения, спорт, творчество, общение со сверстниками. На все это нужно найти достаточно времени!

Главное преимущество дистанционного обучения в этом контексте - гибкость и свобода образовательного процесса. Мы взяли комментарий у представителей школы "Оптима". Там объяснили, что комфорт такого образования обеспечивают несколько факторов:

инновационная образовательная платформа с доступом 24/7;

авторские методики и материалы, благодаря которым школьники легко могут разобраться даже в сложных темах;

в случае возникновения вопросов или сложностей преподаватель всегда на связи с учеником.

Таким образом, подросток может учиться в собственном темпе, с комфортного места, в удобное именно для себя (!) время. Это не только убирает из образовательного процесса лишний стресс, но и формирует в ребенке ответственность и организованность.

Поддержка и мотивация детей

Часто родители волнуются, что без присмотра школьного учителя ребенок не будет учиться и потеряет мотивацию. Однако те, чьи дети уже учатся в дистанционной школе, утверждают обратное.

Один из основных принципов дистанционного образования - создать среду, которая формирует в ребенке искренний интерес и мотивацию к знаниям. Например, в "Оптиме" рассказали, что воплотили это так:

Над учебным контентом работает целая команда специалистов: учителя, методисты, сценаристы, дизайнеры и аниматоры, чтобы уроки были качественными и интересными.

Индивидуальный подход и постоянная помощь от преподавателей.

Все это существенно влияет на уровень вовлеченности, мотивации и производительности подростка - "Оптима" уже который год подряд входит в десятку лучших украинских школ по результатам учеников на НМТ.

Дополнительные возможности для развития и социализации

Дистанционная школа предлагает детям дополнительные опции для раскрытия их потенциала и общения со сверстниками:

разнообразные курсы;

международные и билингвальные учебные программы;

экскурсии и поездки.

Такой подход делает школьное образование максимально интересным и разнообразным.

Так стоит ли выбирать дистанционную школу для подростка?

Если вам хочется, чтобы образование вашего ребенка было интересным, удобным, разнообразным и эффективным - ответ очевиден. Такая школа является местом, где не просто получают знания, а учатся мыслить, самостоятельно принимать решения и верить в собственные силы.

А "Оптима" еще и предлагает благотворительные программы: стипендии для учеников и бесплатное обучение для детей, проживающих за рубежом. Все для того, чтобы сделать качественное образование для украинских школьников намного доступнее.