Кабмин отказался продлить льготы на импорт электромобилей вопреки рекомендации Верховной Рады

Кабинет Министров отказался учесть поддержанное народными депутатами предложение о продлении действия льгот на импорт электромобилей при доработке проекта закона "О государственном бюджете на 2026 год" ко второму чтению.

Об этом первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос") сообщил в Telegram.

"Для тех, кто ожидал продления льготы на электрокары еще на один год – не ждите. ️Несмотря на учет поправки в Раде, она отклонена правительством. Шанс это изменить минимальный – то есть я убежден, льготы не будет", – написал депутат.

Как сообщалось, Верховная Рада предварительно одобрила продление налоговых льгот на импорт электромобилей на год. Эту поправку при рассмотрении госбюджета в первом чтении поддержали 248 народных депутатов. Но окончательное решение, учитывать ли ее в проекте госбюджета ко второму чтению, должно было принять правительство.

Действующая норма освобождает ввоз и продажу электромобилей от НДС до 1 января 2026 года. Уже после голосования за поправку о продлении этой льготы на год председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что льгота на импорт электромобилей в 2026 году продлена не будет.

Он сообщил, что "лоббисты, привлеченные импортерами электрокаров", протащили правку во время первого чтения бюджета, которая якобы лишает армию 30 млрд грн. Столько же, по его словам, планируют дополнительно собрать с банков.