Армейские корпуса Сухопутных войск развертывают систему "Импульс"

В Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины продолжается развертывание официальной системы учета военнослужащих "Импульс". На втором этапе система внедряется в армейских корпусах.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Вторая волна развертывания "Импульса"

Вторая волна развертывания "Импульса" охватывает более 100 частей во всех армейских корпусах.

Сейчас 40% подразделений уже подготовили данные о военнослужащих для загрузки в систему. Это ключевой этап перед началом полноценной работы в "Импульсе".

Лучший темп перехода на "Импульс" демонстрируют 10-й, 18-й и 15-й армейские корпуса. Большинство их частей подготовили необходимые данные для запуска работы в системе.

Учтены отзывы и неудобства

"Мы учли отзывы и неудобства, которые возникали при развертывании в ДШВ, поэтому переход армейских корпусов на "Импульс" происходит быстрее. Это важный шаг к единой авторизованной системе учета в Вооруженных Силах, где каждое решение базируется на точных и полных данных", – отметила Оксана Ферчук, заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

В процессе развертывания частей задействованы команды Министерства обороны и Центра масштабирования технологических решений ВСУ. Команда разработки анализирует обратную связь от пользователей и совершенствует систему, делая ее еще более удобной.

Упорядоченный и удобный учет людей в каждом подразделении

"Мы первыми среди корпусов подготовили данные и готовы перейти на ежедневную работу в "Импульсе". Внедряем единый, упорядоченный и удобный учет людей в каждом подразделении", – отметила главный специалист административного отдела штаба 10-го армейского корпуса подполковник Светлана Лозинская.

Данные в "Импульсе" защищены. Система имеет четкое разграничение доступа и управления ролями, а каждая часть работает только с данными своих военнослужащих.

Постепенно "Импульс" станет базовой платформой для цифрового учета военных во всех видах и родах Вооруженных Сил Украины. Именно на основе системы "Импульс" в будущем появятся новые сервисы в приложении Армия+, Медицинской информационной системе и других продуктах, формируя единую цифровую экосистему оборонного сектора.