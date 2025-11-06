РУС
В Киеве 7 ноября будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. ИНФОГРАФИКА

В Киеве завтра, 7 ноября, будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в компании ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.

отключение света в Киеве

Читайте: В пятницу света будет больше: Отключения будут действовать с 08:00 до 21:00, – "Укренерго"

Киев (26329) энергетика (2753) отключение света (494)
А можна таку ж новину і щодо інших обласних центрів? Дякую.
06.11.2025 21:38 Ответить
Якщо пуйло наважиться накрити хоч одну країну так як Україну разів так три-чотири щоночі ... Це буде просир та капітуляція з великою вірогідністю..
Може є домовленості "не_ескалюйте взамін на санкцій не_буде_більше"?
Або сцить якихось ще санкцій ???
показать весь комментарий
06.11.2025 21:42 Ответить
 
 