В Киеве 7 ноября будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии. ИНФОГРАФИКА
В Киеве завтра, 7 ноября, будут действовать графики стабилизационных отключений электроэнергии.
Об этом сообщили в компании ДТЭК, информирует Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Може є домовленості "не_ескалюйте взамін на санкцій не_буде_більше"?
Або сцить якихось ще санкцій ???