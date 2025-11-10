Австралия получила миллионы тонн российской нефти через Сингапур, - The Guardian

Несмотря на санкции и прекращение прямых закупок топлива из России после начала полномасштабной войны, Австралия с 2023 года импортировала более 3 млн тонн нефтепродуктов российского происхождения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Это стало возможным благодаря "лазейке" в санкциях, позволяющей получать топливо через третьи страны, в частности Сингапур.

Миллионы тонн российской нефти проходят через порт Джуронг в Сингапуре, который частично принадлежит австралийскому инвестиционному банку Macquarie. Этот порт стал ключевым узлом, где российская нефть перерабатывается и реэкспортируется, потенциально поставляясь австралийским компаниям.

По данным Kpler, с января 2023 года Сингапур импортировал из России более 22 млн тонн нефтепродуктов. Австралия в тот же период закупила почти четверть своих нефтепродуктов именно в Сингапуре. Примерно треть этих поставок прошла через терминал порта Джуронг.

Как Австралия обходит санкции

Эксперт CREA Вайбхав Рагунандан объяснил, что австралийские санкции формально не нарушаются, поскольку закупка осуществляется через третьи страны. Однако, по его словам, такие действия фактически поддерживают российскую нефтяную промышленность и налоговые поступления Кремля.

"Это значительная лазейка, которой пользуются австралийские покупатели. Действуя в рамках закона, они безусловно выходят за рамки этики", – подчеркнул Рагунандан, добавив, что такие действия "явно подрывают поддержку Украины со стороны Австралии".

Представитель Macquarie заявил, что терминал, контролируемый правительством Сингапура, соблюдает международные нормы, но отказался комментировать, получает ли австралийский банк финансовую выгоду от своих инвестиций.