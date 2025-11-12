Кличко вместе с мэром Берлина открыл Инвестфорум Киева: речь идет о восстановлении столицы Украины и интеграции столичного бизнеса в ЕС

Виталий Кличко и мэр Берлина Кай Вегнер открыли Инвестиционный форум города Киева, который проходит в столице Германии. Цель мероприятия – определить проекты по восстановлению и развитию Киева.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Вместе с мэром Берлина Каем Вегнером открыли Инвестиционный форум города Киева, который в этом году организовали мэрии двух столиц в Берлине. Форум проходит под лозунгом "Инвестируем в устойчивость. Формируем будущее" и собрал инвесторов, представителей власти европейских городов, бизнеса и международных партнеров, чтобы обсудить совместные решения и определить проекты по послевоенному восстановлению Киева и укреплению европейской устойчивости", - написал Виталий Кличко.

Также Кличко и Вегнер подписали Меморандум о содействии инновациям и предпринимательству между КГГА и Сенатом Берлина.

"Он предусматривает реализацию технологических проектов, которые, в частности, будут способствовать интеграции киевских компаний в инновационные структуры ЕС. Обсуждаем на форуме сотрудничество и помощь Киеву и Украине также с мэрами Брюсселя, Вильнюса, Вроцлава и Познани", - отметил мэр Киева.

Кличко рассказал и о договоренностях с Берлином об открытии прямого железнодорожного сообщения.

"Подписали с господином Вегнером Меморандум о совместных усилиях по восстановлению прямого железнодорожного сообщения между Киевом и Берлином. Это будет способствовать экономическим связям между столицами, логистике и комфорту передвижения наших граждан", - подчеркнул Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первая группа украинских защитников отправилась в Берлин на бесплатное инновационное протезирование

Ранее сообщалось, что 9-й Инвестиционный форум Киева открывается в Берлине 12 ноября. На территории Германии это мероприятие проходит впервые. В прошлом году общий пакет инвестиций, привлеченных на Инвестфоруме Киева для усиления устойчивости и более быстрого восстановления Киева, составил около 1,1 млрд евро.