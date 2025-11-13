В Украине продолжает стремительно дешеветь лук. Цены уже на 42% ниже, чем в прошлом году.

В Украине продолжают расти цены на лук из-за увеличения предложения продукции невысокого качества, которая не пользуется активным спросом.

По словам самих фермеров, доля некондиционных овощей в общем объеме урожая 2025 года как минимум вдвое превышает прошлогодние показатели, передает EastFruit.

На сегодняшний день производители предлагают лук к продаже в диапазоне 4-9 грн/кг, в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий продукции, что в среднем на 15% дешевле, чем неделей ранее.

Как отмечается, из-за затяжных дождей в период уборочных работ качество урожая существенно пострадало, в результате чего продукция оказалась непригодной для длительного хранения.

Пытаясь в кратчайшие сроки реализовать такой лук, продавцы все чаще прибегают к снижению отпускных цен.

Между тем продукция высокого качества сейчас редко поступает в продажу, поскольку фермеры предпочитают держать ее в хранилищах, ожидая более высоких цен.

В то же время лук в Украине сейчас стоит в среднем на 42% дешевле, чем за аналогичный прошлогодний период.

Ключевые игроки рынка не исключают, что в ближайшие дни цены продолжат снижаться, ведь предложение лука на внутреннем рынке продолжает увеличиваться.

