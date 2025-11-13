Кабмин Свириденко возьмет деньги на новую "1000 от Зеленского" из программ защиты детей и малообеспеченных, - СМИ

Кабинет Министров под руководством Юлии Свириденко планирует выделить средства на анонсированную президентом Владимиром Зеленским выплату по 1000 гривен каждому украинцу в рамках программы "зимняя поддержка", сократив предусмотренные в бюджете расходы на программы социальной защиты детей и поддержку малообеспеченных семей.

Об этом говорится в сопроводительных документах к постановлению Кабмина о выплате "зимней поддержки" в 2025 году, которую правительство планировало рассмотреть 13 ноября, передает ЭП.

Согласно проекту постановления, по 1000 гривен из бюджета планируют выплатить 11 миллионам граждан. Соответственно, расходы на них составят 11 млрд грн.

В сопроводительных документах отмечается, что выплата "зимней поддержки" всем украинцам будет происходить в рамках программы "Социальная защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства".

Однако средств, предусмотренных на данный момент в этой программе, будет недостаточно для того, чтобы 1000 грн смогли получить все 11 миллионов украинцев. Поэтому для финансирования этих выплат правительство решило перераспределить расходы из других программ социальной поддержки.

В частности, Кабмин предлагает:

уменьшить расходы по программе "Социальная защита детей и семьи" на 3,04 млрд грн, а по программе "Поддержка малообеспеченных семей" – на 1,48 млрд грн;

увеличить расходы на программу "Социальная защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства" (в рамках которой и будет выплачиваться "тысяча Зеленского") на 4,53 млрд грн.

Для того, чтобы иметь возможность осуществлять выплату "зимней поддержки" всем желающим в рамках программы поддержки лиц, попавших в сложные жизненные обстоятельства, правительство также предлагает изменить порядок использования средств по этой бюджетной программе.

Министр финансов Сергей Марченко в заключении Минфина по проекту постановления Кабмина предупреждает, что реализация "зимней поддержки" приведет к "потере целевого использования бюджетных средств".

Он отметил, что на выплаты "тысячи" будут тратить бюджетные средства, которые имели целевое назначение – поддержка граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, в том числе и внутренне перемещенных лиц. Несмотря на эту критику, Марченко согласовал постановление, хотя и с замечаниями.

Как сообщалось, Кабмин ожидал, что 10 миллионов украинцев подадут заявки на получение единовременной государственной денежной помощи по программе "Зимняя поддержка" в размере 1000 гривен, заявляла премьер-министр Юлия Свириденко.

До этого, в октябре, Кабмин уже анонсировал программу "Теплая зима", которая предусматривает выплату единовременной денежной помощи в размере 6 500 гривен отдельным социально уязвимым категориям лиц для прохождения зимнего периода 2025/26 года.

В целом по 6 500 гривен до конца года планируют выплатить более чем 660 тысячам человек. На это направят 4,3 миллиарда гривен из госбюджета. Преимущественно речь идет о детях из малообеспеченных семей (335,86 тыс.) и детях внутренне перемещенных лиц (252,9 тыс.).

Прошлой зимой действовала инициированная президентом Владимиром Зеленским программа "Зимняя еПоддержка", которая предусматривала выплату единовременного пособия в размере 1 000 грн каждому гражданину, независимо от его доходов.

Программой "Зимняя еПоддержка" прошлой зимой воспользовались 14,4 млн граждан. Около 60% полученных средств украинцы потратили на коммунальные услуги.