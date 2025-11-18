2 649 8
Масштабный сбой Cloudflare: ряд сайтов по всему миру не работают
Американская компания Cloudflare, предоставляющая сети услуги доставки контента, заявила о технических проблемах. Это привело к проблемам с работой сайтов по всему миру.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В компании заявили, что знают о проблеме, которая "потенциально может повлиять на нескольких клиентов, и исследует ее".
По состоянию на 16:42 там отметили, что проблема исправлена, продолжают следить за ошибками.
Цензор.НЕТ также столкнулся с проблемами в работе сайта.
Це такi у них жарти?)))) Пiв свiту лягло!