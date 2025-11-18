Масштабный сбой Cloudflare: ряд сайтов по всему миру не работают

Американская компания Cloudflare, предоставляющая сети услуги доставки контента, заявила о технических проблемах. Это привело к проблемам с работой сайтов по всему миру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В компании заявили, что знают о проблеме, которая "потенциально может повлиять на нескольких клиентов, и исследует ее".

По состоянию на 16:42 там отметили, что проблема исправлена, продолжают следить за ошибками.

Цензор.НЕТ также столкнулся с проблемами в работе сайта.

Читайте новости и материалы в соцсетях: Facebook, X, а также в мессенджере Telegram.