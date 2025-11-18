РУС
Новости
Масштабный сбой Cloudflare: ряд сайтов по всему миру не работают

Сбой в Cloudflare: фиксируют проблемы по всему миру

Американская компания Cloudflare, предоставляющая сети услуги доставки контента, заявила о технических проблемах. Это привело к проблемам с работой сайтов по всему миру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В компании заявили, что знают о проблеме, которая "потенциально может повлиять на нескольких клиентов, и исследует ее".

По состоянию на 16:42 там отметили, что проблема исправлена, продолжают следить за ошибками.

Цензор.НЕТ также столкнулся с проблемами в работе сайта.

интернет (1722) ІТ-индустрия (36)
На роботу цензору також вплинуло. Та й досі впливає: завантаження новин - на мінімумі.
18.11.2025 17:02 Ответить
За Байдена такого не траплялося))
18.11.2025 17:07 Ответить
При чому тут Байден? Винен Порошенко
18.11.2025 17:16 Ответить
Якби в той час був президентом "трамп", то й зараз не трапилося б
18.11.2025 17:17 Ответить
..Зато Байден ссал в подъездах кое-где, а Обама - в лифтах..
18.11.2025 18:42 Ответить
Ну шо, знатоки. Хто поваляв клаудфлар? Як ви думате?
1)

2)
18.11.2025 17:07 Ответить
>>У компанії заявили, що знають про проблему, що "потенційно може вплинути на кількох клієнтів, і досліджує її".

Це такi у них жарти?)))) Пiв свiту лягло!
18.11.2025 17:08 Ответить
Цензор і ще кілька укр. сайтів сьогодні півдня лагали. Яскравий приклад монополіста, хоча конкурентів йому й близько нема.
18.11.2025 17:28 Ответить
 
 