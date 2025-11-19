Минобороны упростило получение нового удостоверения УБД в случае утери или для освобожденных из плена
Министерство обороны сообщило об упрощении процедуры получения нового удостоверения участника боевых действий в случаях утери, похищения документа или для военных, освобожденных из плена.
Об этом говорится в официальном сообщении ведомства, передает Цензор.НЕТ.
Теперь для оформления нового удостоверения УБД не нужно прилагать документ о регистрации заявления об утере или похищении в Национальную полицию. Также освобожденным из плена военнослужащим больше не нужно подавать материалы служебного расследования.
Военные, потерявшие удостоверение, должны подать рапорт командиру части, а уволенные с военной службы - обратиться в ТЦК по месту учета. Те, кто получил статус УБД через межведомственную комиссию при Министерстве по делам ветеранов, должны обращаться именно в это ведомство.
Для оформления нового удостоверения УБД необходимо приложить:
- копию утраченного документа (при наличии),
- лист талонов и его копию,
- копию первой страницы паспорта,
- две цветные фотографии формата 3×4 см на матовой бумаге, где лицо занимает 65-70% снимка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль