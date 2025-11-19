РУС
Минобороны упростило получение нового удостоверения УБД в случае утери или для освобожденных из плена

Министерство обороны сообщило об упрощении процедуры получения нового удостоверения участника боевых действий в случаях утери, похищения документа или для военных, освобожденных из плена.

Об этом говорится в официальном сообщении ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Теперь для оформления нового удостоверения УБД не нужно прилагать документ о регистрации заявления об утере или похищении в Национальную полицию. Также освобожденным из плена военнослужащим больше не нужно подавать материалы служебного расследования.

Военные, потерявшие удостоверение, должны подать рапорт командиру части, а уволенные с военной службы - обратиться в ТЦК по месту учета. Те, кто получил статус УБД через межведомственную комиссию при Министерстве по делам ветеранов, должны обращаться именно в это ведомство.

Для оформления нового удостоверения УБД необходимо приложить:

  • копию утраченного документа (при наличии),
  • лист талонов и его копию,
  • копию первой страницы паспорта,
  • две цветные фотографии формата 3×4 см на матовой бумаге, где лицо занимает 65-70% снимка.

