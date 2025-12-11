Из-за российской агрессии в Херсонской области 1 человек погиб, еще 8 получили ранения

Российская армия продолжает террор мирного населения Херсонской области. За прошедшие сутки россияне применили артиллерию, минометы, дроны различных типов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Куда бил враг?

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Садовое, Молодежное, Приднепровское, Белозерка, Днепровское, Кизомыс, Станислав, Софиевка, Александровка, Широкая Балка, Ивановка, Никольское, Новотягинка, Понятовка, Змиевка, Томарино, Новокаиры, Мыловое, Качкаровка, Тягинка, Высокое, Одрадокаменка, Новорайск, Красный Маяк, Осокоровка, Золотая Балка, Михайловка, Веселое и город Херсон.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 5 частных домов. Также оккупанты испортили супермаркет, хозяйственную постройку, газопроводы и частные автомобили.

Пострадавшие и погибшие

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 получили ранения.

