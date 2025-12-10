Стало известно о гибели еще одного жителя Херсонщины в результате российского обстрела

Стало известно о гибели еще одного жителя Херсонской области в результате российского обстрела.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

В декабре под вражеский удар попал мужчина. Его личность сейчас устанавливают соответствующие службы.

