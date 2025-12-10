РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10011 посетитель онлайн
Новости обстрелы Херсонщины
173 0

Стало известно о гибели еще одного жителя Херсонщины в результате российского обстрела

Стало известно о гибели еще одного жителя Херсонской области

Стало известно о гибели еще одного жителя Херсонской области в результате российского обстрела.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В декабре под вражеский удар попал мужчина. Его личность сейчас устанавливают соответствующие службы.

Читайте: В Херсоне показали последствия утреннего обстрела Корабельного района: ранена женщина. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21581) обстрел (30837) Херсонская область (5427)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 