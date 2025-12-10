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Новини Обстріли Херсонщини
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Стало відомо про загибель ще одного жителя Херсонщини через російський обстріл

Стало відомо про загибель ще одного жителя Херсонщини

Стало відомо про загибель ще одного жителя Херсонщини через російський обстріл.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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У грудні під ворожий удар потрапив чоловік. Його особу нині встановлюють відповідні служби.

Читайте: У Херсоні показали наслідки ранкового обстрілу Корабельного району: поранена жінка. ВIДЕО

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армія рф (21335) обстріл (34636) Херсонська область (6755)
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