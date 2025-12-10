Стало відомо про загибель ще одного жителя Херсонщини через російський обстріл
Стало відомо про загибель ще одного жителя Херсонщини через російський обстріл.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
У грудні під ворожий удар потрапив чоловік. Його особу нині встановлюють відповідні служби.
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