Стало відомо про загибель ще одного жителя Херсонщини через російський обстріл.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У грудні під ворожий удар потрапив чоловік. Його особу нині встановлюють відповідні служби.

Читайте: У Херсоні показали наслідки ранкового обстрілу Корабельного району: поранена жінка. ВIДЕО