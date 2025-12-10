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У Херсоні показали наслідки ранкового обстрілу Корабельного району: поранена жінка. ВIДЕО
Сьогодні зранку російські військові знову обстріляли Корабельний район Херсона.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Наслідки обстрілу
Внаслідок ворожого удару пошкоджено супермаркет, багатоповерхівки та автівку.
Постраждала 52-річна жінка. Вона дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення обличчя й спини. "Швидка" доставила потерпілу до лікарні у середньому стані тяжкості. Вона отримує необхідну меддопомогу.
Також вночі окупанти вдарили по житловому будинку у центральній частині Херсона.
Через атаку спалахнула пожежа. Вогнеборці оперативно прибули та загасили полум’я. На щастя, обійшлося без постраждалих.
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