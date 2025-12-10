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Новини Відео Обстріли Херсона
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У Херсоні показали наслідки ранкового обстрілу Корабельного району: поранена жінка. ВIДЕО

Сьогодні зранку російські військові знову обстріляли Корабельний район Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Наслідки обстрілу

Внаслідок ворожого удару пошкоджено супермаркет, багатоповерхівки та автівку.

Постраждала 52-річна жінка. Вона дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення обличчя й спини. "Швидка" доставила потерпілу до лікарні у середньому стані тяжкості. Вона отримує необхідну меддопомогу.

Також вночі окупанти вдарили по житловому будинку у центральній частині Херсона.

Через атаку спалахнула пожежа. Вогнеборці оперативно прибули та загасили полум’я. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через російську агресію на Херсонщині 9 людей дістали поранення, пошкоджені також будинки

Автор: 

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