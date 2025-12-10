Через російську агресію на Херсонщині 9 людей дістали поранення, пошкоджені також будинки

Російська армія продовжує терор мирного населення Херсонської області. Протягом минулої доби росіяни, застосували артилерію, міномет, дрони різних типів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Куди бив ворог?

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Садове, Киселівка, Приозерне, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Томина Балка, Новодмитрівка, Велетенське, Кізомис, Дніпровське, Надіївка, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Берислав, Шевченківка, Новорайськ, Золота Балка, Чарівне, Урожайне, Милове, Українка, Високе, Нововоронцовка, Бургунка, Зміївка, Львове, Михайлівка, Новокаїри, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Саблуківка, Тягинка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 13 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникові вежі та приватні автомобілі.

Постраждалі

Через російську агресію 9 людей дістали поранення.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 3 людини.

Читайте: Через російську агресію на Херсонщині 2 людини загинули, ще 5 - дістали поранення