Через російську агресію на Херсонщині 2 людини загинули, ще 5 - дістали поранення

Російська армія продовжує терор мирного населення Херсонської області. Протягом минулої доби росіяни, застосували артилерію, міномет, дрони різних типів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Куди бив ворог?

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Біляївка, Новорайськ, Костирка, Шевченківка, Антонівка, Кізомис, Софіївка, Зеленівка, Дніпровське, Молодіжне, Комишани, Придніпровське, Червоний Яр, Урожайне, Бургунка, Веселе, Зміївка, Іванівка, Козацьке, Микільське, Нововоронцовка, Новотягинка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Понятівка, Токарівка, Білозерка, Янтарне, Станіслав, Широка Балка та місто Херсон.

Постраждалі та загиблі

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 5 - дістали поранення.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили фермерське господарство, стільникову вежу, водонапірну башту, газопровід та приватні автомобілі.

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