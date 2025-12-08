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Новини Обстріли Херсонщини
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У Херсоні внаслідок російського обстрілу Дніпровського району загинув 45-річний чоловік

У Херсоні стало відомо про загиблого чоловіка

Орієнтовно о 15:45 російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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За попередніми даними, внаслідок атаки загинув 45-річний чоловік, який зазнав несумісних з життям травм.

На місці працюють рятувальники та правоохоронці, які документують наслідки обстрілу. Обставини події уточнюються.

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Автор: 

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