У Херсоні внаслідок російського обстрілу Дніпровського району загинув 45-річний чоловік
Орієнтовно о 15:45 російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
За попередніми даними, внаслідок атаки загинув 45-річний чоловік, який зазнав несумісних з життям травм.
На місці працюють рятувальники та правоохоронці, які документують наслідки обстрілу. Обставини події уточнюються.
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