В Херсоне в результате российского обстрела Днепровского района погиб 45-летний мужчина
Ориентировочно в 15:45 российские войска обстреляли Днепровский район Херсона.
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
По предварительным данным, в результате атаки погиб 45-летний мужчина, получивший несовместимые с жизнью травмы.
На месте работают спасатели и правоохранители, которые документируют последствия обстрела. Обстоятельства происшествия уточняются.
