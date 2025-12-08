РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10623 посетителя онлайн
Новости обстрелы Херсонщины
89 0

В Херсоне в результате российского обстрела Днепровского района погиб 45-летний мужчина

В Херсоне стало известно о погибшем мужчине

Ориентировочно в 15:45 российские войска обстреляли Днепровский район Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По предварительным данным, в результате атаки погиб 45-летний мужчина, получивший несовместимые с жизнью травмы.

На месте работают спасатели и правоохранители, которые документируют последствия обстрела. Обстоятельства происшествия уточняются.

Читайте также: Из-за российской агрессии в Херсонской области 2 человека получили ранения, повреждены 11 домов

Автор: 

армия РФ (21555) обстрел (30807) Херсон (3185) Херсонская область (5423) Херсонский район (708)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 