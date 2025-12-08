Из-за российской агрессии в Херсонской области 2 человека получили ранения, повреждены 11 домов

Российская армия продолжает террор мирного населения Херсонской области. За прошедшие сутки россияне применили артиллерию, минометы, дроны различных типов.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

Куда бил враг?

От вражеских атак пострадали Херсон, Антоновка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс, Приднепровское, Садовое, Молодежное, Комышаны, Станислав, Томина Балка, Нововоронцовка, Хрещеновка, Червоное, Петропавловка, Трифоновка, Новая Каменка, Казацкое, Веселое.

В населенных пунктах повреждения получили 20 частных домов, объект критической инфраструктуры, медицинское учреждение, АЗС, пункт несокрушимости, почтовое отделение, церковь, три автомобиля, мотоцикл.

В результате атак дронами типа "FPV" повреждены церковь и пункт несокрушимости в Хрещеновке, частный дом в Томиной Балке, три дома, автомобиль и мотоцикл в Нововоронцовке.

Артиллерийским огнем повреждены четыре частных дома в Камышанах, больница и два частных дома в Белозерке. Также в Белозерке оккупанты ударили FPV-дроном по зданию почтового отделения, которое повреждено.

Пострадавшие

Утром в Центральном районе Херсона российский ударный беспилотник атаковал территорию АЗС, которая была повреждена. В результате удара пострадали двое работников. 25-летняя женщина и 43-летний мужчина получили контузии, взрывные и черепно-мозговые травмы.

В результате артобстрела Днепровского района повреждены четыре частных дома.

Из артиллерии войска РФ били и по Корабельному району. Повреждения получили семь частных домов.

