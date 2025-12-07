Оккупанты били по Херсону и области: ранен мужчина, повреждены дома, автомобили и газопровод. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российская армия продолжает террор мирного населения Херсонской области. За прошедшие сутки россияне применили артиллерию, РСЗО, миномет, дроны различных типов.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

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Куда бил враг?

Как отмечается, под огнем находились Херсон, Антоновка, Софиевка, Кизомыс, Белозерка, Велетенское, Станислав, Широкая Балка, Александровка, Софиевка, Днепровское, Приднепровское, Берислав, Новорайск, Нововоронцовка, Томарино, Кучерское, Казацкое, Веселое.

Пострадавшие

В Днепровском районе Херсона в результате артиллерийского обстрела ранения получил 62-летний местный житель. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, контузию, закрытый перелом бедра. Его доставили в больницу.

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Повреждения

Вражеские удары привели к повреждению 18 гражданских объектов: восьми многоквартирных и пяти частных домов, трех автомобилей, хозяйственной постройки, газопровода.

Чем атаковали россияне?

В Херсоне и пригороде россияне неоднократно атаковали FPV-дронами и сбрасывали взрывчатку с БПЛА. Зафиксированы удары по гражданским автомобилям, жилым домам, газопроводу.

В Кизомисе, Белозерке, Софиевке, Антоновке, Днепровском, Велетенском, Станиславе, Широкой Балке, Александровке и Приднепровском противник активно применял FPV-дроны и артиллерию.

В Бериславе враг сбрасывал боеприпасы с дронов и обстреливал город из артиллерии.

В Новорайске FPV-дрон попал в легковой автомобиль.

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Последствия атак





