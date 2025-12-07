Оккупанты били по Херсону и области: ранен мужчина, повреждены дома, автомобили и газопровод. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российская армия продолжает террор мирного населения Херсонской области. За прошедшие сутки россияне применили артиллерию, РСЗО, миномет, дроны различных типов.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.
Куда бил враг?
Как отмечается, под огнем находились Херсон, Антоновка, Софиевка, Кизомыс, Белозерка, Велетенское, Станислав, Широкая Балка, Александровка, Софиевка, Днепровское, Приднепровское, Берислав, Новорайск, Нововоронцовка, Томарино, Кучерское, Казацкое, Веселое.
Пострадавшие
В Днепровском районе Херсона в результате артиллерийского обстрела ранения получил 62-летний местный житель. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, контузию, закрытый перелом бедра. Его доставили в больницу.
Повреждения
Вражеские удары привели к повреждению 18 гражданских объектов: восьми многоквартирных и пяти частных домов, трех автомобилей, хозяйственной постройки, газопровода.
Чем атаковали россияне?
- В Херсоне и пригороде россияне неоднократно атаковали FPV-дронами и сбрасывали взрывчатку с БПЛА. Зафиксированы удары по гражданским автомобилям, жилым домам, газопроводу.
- В Кизомисе, Белозерке, Софиевке, Антоновке, Днепровском, Велетенском, Станиславе, Широкой Балке, Александровке и Приднепровском противник активно применял FPV-дроны и артиллерию.
- В Бериславе враг сбрасывал боеприпасы с дронов и обстреливал город из артиллерии.
- В Новорайске FPV-дрон попал в легковой автомобиль.
Последствия атак
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