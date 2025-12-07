Окупанти били по Херсону та області: поранено чоловіка, пошкоджено будинки, авто та газопровід. ФОТОрепортаж
Російська армія продовжує терор мирного населення Херсонської області. Протягом минулої доби росіяни, застосували артилерію, РСЗВ, міномет, дрони різних типів.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Херсонській області, передає Цензор.НЕТ.
Куди бив ворог?
Як зазначається, під вогнем перебували Херсон, Антонівка, Софіївка, Кізомис, Білозерка, Велетенське, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Софіївка, Дніпровське, Придніпровське, Берислав, Новорайськ, Нововоронцовка, Томарине, Кучерське, Козацьке, Веселе.
Постраждалі
У Дніпровському районі Херсона внаслідок артилерійського обстрілу поранення дістав 62-річний місцевий житель. Чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму, контузію, закритий перелом стегна. Його доправили до лікарні.
Пошкодження
Ворожі удари призвели до пошкодження 18 цивільних об’єктів: восьми багатоквартирних і п’яти приватних будинків, трьох автомобілів, господарської споруди, газопроводу.
Чим атакували росіяни?
- У Херсоні та передмісті росіяни неодноразово атакували FPV-дронами та скидали вибухівку з БПЛА. Зафіксовано удари по цивільних автомобілях, житлових будинках, газопроводу.
- У Кізомисі, Білозерці, Софіївці, Антонівці, Дніпровському, Велетенському, Станіславі, Широкій Балці, Олександрівці та Придніпровському противник активно застосовував FPV-дрони та артилерію.
- У Бериславі ворог скидав боєприпаси з дронів і обстрілював місто з артилерії.
- У Новорайську FPV-дрон поцілив у легковий автомобіль.
Наслідки атак
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