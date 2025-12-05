Через ворожі обстріли Херсонщини поранено 11 людей, ще одна жінка постраждала внаслідок підриву на міні. ФОТОрепортаж

Російська армія продовжує атакувати деокуповані громади правобережжя Херсонщини з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, застосовувати БпЛА різних типів.

Минулої доби під вогневим ураженням армії РФ перебували Херсон, Кізомис, Придніпровське, Станіслав, Антонівка, Молодіжне, Садове, Комишани, Софіївка, Білозерка, Дніпровське, Берислав, Урожайне, Новоберислав, Новорайськ, Токареве, Нововоронцовка, Дудчани, Велетенське, Кізомис, Розлив, Козацьке, Веселе, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі обстрілів

У результаті російської агресії пошкоджено 2 багатоквартирні та 11 приватних будинків, медичний заклад, об’єкти критичної інфраструктури, стільникову вежу, газопровід, офіс, пекарню, автомобіль.

У Білозерці росіяни атакували FPV-дроном зупинку. Постраждав 36-річний місцевий житель. Він дістав струс головного мозку, вибухову й черепно-мозкову травми, переломи ключиці та ребра. Артилерійським вогнем у селищі пошкоджено два приватні будинки.

Вранці російські окупаційні війська з артилерії били по Текстильному. На вулиці під удар потрапила 66-річна жінка. У неї діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Пошкоджено два приватні будинки.

В результаті артобстрілу Комишан 77-річна місцева жителька отримала контузію. У селищі пошкоджено три приватні будинки й газопровід.

Через удари дронами типу "FPV" по Бериславу пошкоджено приватний будинок. Ще один житловий будинок пошкоджено в Кізомисі через скид вибухівки з БпЛА.

Медична допомога знадобилася двом чоловікам із Херсона та Берислава, які днями раніше потрапили під ворожі обстріли. У них діагностували мінно-вибухові травми, контузії та уламкові поранення.

В Антонівці на ворожій міні-"пелюстці" підірвалася 73-річна місцева жителька. З небезпечної зони її евакуювали працівники поліції та доправили до лікарні. У жінки діагностували уламкові поранення ноги.

Вранці російський ударний безпілотник атакував Дніпровський район Херсона. Постраждали двоє жінок віком 53 та 60 років, яких працівники поліції вивезли з небезпечної зони та доправили до лікарні. Жінки отримали мінно-вибухові травми, опіки обличчя, голови, ніг. Пошкоджено будівлю пекарні.

В результаті артобстрілу житлових кварталів постраждали троє людей. 68-річна жінка та двоє чоловіків віком 49 і 67 років дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Зазнали пошкоджень два багатоквартирні та два приватні будинки, офіс.

Військові РФ скинули вибухівку з БпЛА на автомобіль, який пошкоджено. По прибережній частині війська РФ неодноразово гатили з реактивних систем залпового вогню.

Вдень у центральній частині міста під ворожий артобстріл потрапив 43-річний чоловік. Його доправили до лікарні з контузією, вибуховою та черепно-мозковою травмами, уламковим пораненням ноги. Також під ударом опинився медичний заклад, який зазнав значних пошкоджень. На щастя, лікарі та пацієнти не постраждали.

На місцях російських атак працювали всі профільні служби, які ліквідовували та документували наслідки обстрілів.

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