В результате вражеских обстрелов Херсонщины ранены 11 человек, еще одна женщина пострадала в результате подрыва на мине. ФОТОрепортаж

Российская армия продолжает атаковать деоккупированные громады правобережья Херсонщины из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, применять БПЛА различных типов.

За минувшие сутки под огнем армии РФ находились Херсон, Кизомыс, Приднепровское, Станислав, Антоновка, Молодежное, Садовое, Камышаны, Софиевка, Белозерка, Днепровское, Берислав, Урожайное, Новоберислав, Новорайск, Токарево, Нововоронцовка, Дудчаны, Велетенское, Разлив, Козацкое, Веселое, сообщает Цензор.НЕТ.

Детали обстрелов

В результате российской агрессии повреждены 2 многоквартирных и 11 частных домов, медицинское учреждение, объекты критической инфраструктуры, сотовая вышка, газопровод, офис, пекарня, автомобиль.

В Белозерке россияне атаковали FPV-дроном остановку. Пострадал 36-летний местный житель. Он получил сотрясение головного мозга, взрывную и черепно-мозговую травмы, переломы ключицы и ребра. Артиллерийским огнем в поселке повреждены два частных дома.

Утром российские оккупационные войска из артиллерии били по Текстильному. На улице под удар попала 66-летняя женщина. У нее диагностировали контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы. Повреждены два частных дома.

В результате артобстрела Камышан 77-летняя местная жительница получила контузию. В поселке повреждены три частных дома и газопровод.

Из-за ударов дронами типа "FPV" по Бериславу поврежден частный дом. Еще один жилой дом поврежден в Кизомисе из-за сброса взрывчатки с БПЛА.

Медицинская помощь понадобилась двум мужчинам из Херсона и Берислава, которые на днях попали под вражеские обстрелы. У них диагностировали минно-взрывные травмы, контузии и осколочные ранения.

В Антоновке на вражеской мине-"лепестке" подорвалась 73-летняя местная жительница. Из опасной зоны ее эвакуировали сотрудники полиции и доставили в больницу. У женщины диагностировали осколочные ранения ноги.

Утром российский ударный беспилотник атаковал Днепровский район Херсона. Пострадали две женщины в возрасте 53 и 60 лет, которых сотрудники полиции вывезли из опасной зоны и доставили в больницу. Женщины получили минно-взрывные травмы, ожоги лица, головы, ног. Повреждено здание пекарни.

В результате артобстрела жилых кварталов пострадали три человека. 68-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 49 и 67 лет получили взрывные травмы, контузии и осколочные ранения. Повреждения получили два многоквартирных и два частных дома, офис.

Военные РФ сбросили взрывчатку с БПЛА на автомобиль, который был поврежден. По прибрежной части войска РФ неоднократно обстреливали из реактивных систем залпового огня.

Днем в центральной части города под вражеский артобстрел попал 43-летний мужчина. Его доставили в больницу с контузией, взрывной и черепно-мозговой травмами, осколочным ранением ноги. Также под ударом оказалось медицинское учреждение, которое понесло значительные повреждения. К счастью, врачи и пациенты не пострадали.

На местах российских атак работали все профильные службы, которые ликвидировали и документировали последствия обстрелов.

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