Сутки на Донетчине: семеро пострадавших, разрушены гражданские объекты. ФОТОрепортаж

РФ обстреляла Донецкую область, повреждено 65 гражданских объектов, среди пострадавших – мирные жители Константиновки, Лимана, Славянска и Рай-Александровки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Покровский район

В Криворожье повреждены частные дома. В Белицком Добропольской громады поврежден автомобиль.

Краматорский район

В Константиновке россияне ударом FPV-дрона ранили двух гражданских лиц. Еще два человека пострадали в Лимане.

В окрестностях Рай-Александровки враг попал FPV-дроном по гражданскому автомобилю – травмированы два человека.

По Славянску войска РФ нанесли три удара бомбами "КАБ-250" и БПЛА "Молния-2" – ранен мирный житель, повреждены 1 многоэтажный и 29 частных домов, 5 нежилых помещений, 5 гражданских автомобилей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Славянске: не менее 8 раненых, в том числе 2 ребенка

Краматорск атаковали четыре беспилотника разного типа – повреждены многоквартирный дом, магазин, учебное заведение, админздание, гражданский автомобиль, критическая инфраструктура.

Дружковка подверглась 11 вражеским ударам, из них 4 бомбовых. Повреждены 5 частных домов, гражданский автомобиль, критическая инфраструктура.

В Андреевке поврежден дом.

В Новобахметьевом Александровской громады в результате попадания БПЛА "Герань-2" повреждена ферма.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 3 дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бои под Лиманом: россияне атакуют "ударным кулаком", - спикер третьего АК

Последствия вражеских обстрелов











