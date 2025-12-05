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Новости Фото Обстрелы Донетчины
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Сутки на Донетчине: семеро пострадавших, разрушены гражданские объекты. ФОТОрепортаж

РФ обстреляла Донецкую область, повреждено 65 гражданских объектов, среди пострадавших – мирные жители Константиновки, Лимана, Славянска и Рай-Александровки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.

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Покровский район

В Криворожье повреждены частные дома. В Белицком Добропольской громады поврежден автомобиль.

Краматорский район

В Константиновке россияне ударом FPV-дрона ранили двух гражданских лиц. Еще два человека пострадали в Лимане.

В окрестностях Рай-Александровки враг попал FPV-дроном по гражданскому автомобилю – травмированы два человека.

По Славянску войска РФ нанесли три удара бомбами "КАБ-250" и БПЛА "Молния-2" – ранен мирный житель, повреждены 1 многоэтажный и 29 частных домов, 5 нежилых помещений, 5 гражданских автомобилей.

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Краматорск атаковали четыре беспилотника разного типа – повреждены многоквартирный дом, магазин, учебное заведение, админздание, гражданский автомобиль, критическая инфраструктура.

Дружковка подверглась 11 вражеским ударам, из них 4 бомбовых. Повреждены 5 частных домов, гражданский автомобиль, критическая инфраструктура.

В Андреевке поврежден дом.

В Новобахметьевом Александровской громады в результате попадания БПЛА "Герань-2" повреждена ферма.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 3 дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бои под Лиманом: россияне атакуют "ударным кулаком", - спикер третьего АК

Последствия вражеских обстрелов

Донецкая область: 7 пострадавших из-за ударов РФ,
Донецкая область: 7 пострадавших из-за ударов РФ,
Донецкая область: 7 пострадавших из-за ударов РФ,
Донецкая область: 7 пострадавших из-за ударов РФ,
Донецкая область: 7 пострадавших из-за ударов РФ,
Донецкая область: 7 пострадавших из-за ударов РФ,

Автор: 

Краматорськ (2490) обстрел (33210) Донецкая область (12468) Бахмутский район (853) Краматорский район (1264) Покровский район (1769) Северск (216) Дружковка (168) Константиновка (1999) Рай-Александровка (16) Новобахметьево (1) Славянск (2732) Криворожье (6) Андреевка (25) Лиман (247) Белицкое (36)
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коли вже хло та його московська гбешна кліка ..здохне,
та рф-орда дасть спокій Україні..
та не тільки Україні..
але головне, Україні..
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05.12.2025 11:06 Ответить
 
 