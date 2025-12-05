Сутки на Донетчине: семеро пострадавших, разрушены гражданские объекты. ФОТОрепортаж
РФ обстреляла Донецкую область, повреждено 65 гражданских объектов, среди пострадавших – мирные жители Константиновки, Лимана, Славянска и Рай-Александровки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.
Покровский район
В Криворожье повреждены частные дома. В Белицком Добропольской громады поврежден автомобиль.
Краматорский район
В Константиновке россияне ударом FPV-дрона ранили двух гражданских лиц. Еще два человека пострадали в Лимане.
В окрестностях Рай-Александровки враг попал FPV-дроном по гражданскому автомобилю – травмированы два человека.
По Славянску войска РФ нанесли три удара бомбами "КАБ-250" и БПЛА "Молния-2" – ранен мирный житель, повреждены 1 многоэтажный и 29 частных домов, 5 нежилых помещений, 5 гражданских автомобилей.
Краматорск атаковали четыре беспилотника разного типа – повреждены многоквартирный дом, магазин, учебное заведение, админздание, гражданский автомобиль, критическая инфраструктура.
Дружковка подверглась 11 вражеским ударам, из них 4 бомбовых. Повреждены 5 частных домов, гражданский автомобиль, критическая инфраструктура.
В Андреевке поврежден дом.
В Новобахметьевом Александровской громады в результате попадания БПЛА "Герань-2" повреждена ферма.
Бахмутский район
В Сиверске повреждены 3 дома.
Последствия вражеских обстрелов
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та рф-орда дасть спокій Україні..
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